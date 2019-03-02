FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 896
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
История
Предполагаю можно и продать золото.
а Киви какой - то дохлый седня...
ждет волшебного пендаля вслед за Ауди:
спасибо !
История
Предполагаю можно и продать золото.
Ага тоже продал,неплохой плюсик сейчас ... закрыть его чтоли...
Хорошо говорите по-русски !
Переехали что-ли ?
спасибо !
сходит ли )
Предполагаю ближайшее будущие.
Ага тоже продал,неплохой плюсик сейчас ... закрыть его чтоли...
Дождитесь 1200.10 хотя бы.
Предполагаю ближайшее будущие.
Предполагаю ближайшее будущие.
на предыдущем рисунке две волны вложены одна в другую.
Типа старшая и младшая.
И ещё ...