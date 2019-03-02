FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 896

Новый комментарий
 

История

Предполагаю можно и продать золото.

 

а Киви какой - то дохлый седня...

ждет волшебного пендаля вслед за Ауди:


 
сходит  ли )





спасибо !
 
Speculator_:

История

Предполагаю можно и продать золото.

Ага тоже продал,неплохой плюсик сейчас ... закрыть его чтоли...
 
давай сущка ,  давай )
 
Ollymd:
Ага тоже продал,неплохой плюсик сейчас ... закрыть его чтоли...
а как у вас там в Италии ?
Хорошо говорите по-русски !
Переехали  что-ли ?

спасибо !
 
tuma88:
 сходит  ли )


 

Предполагаю ближайшее будущие.  

 
Ollymd:
Ага тоже продал,неплохой плюсик сейчас ... закрыть его чтоли...

 

Дождитесь 1200.10 хотя бы. 

 
Speculator_:


 

Предполагаю ближайшее будущие.  

А что вы думаете на счёт фунта? подыхать пошол али ще нет ))))
 
Speculator_:


 

Предполагаю ближайшее будущие.  


на предыдущем рисунке  две волны вложены одна в  другую.

Типа старшая  и младшая.

И  ещё ...

1...889890891892893894895896897898899900901902903...2119
Новый комментарий