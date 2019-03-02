FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 448
Что можно сказать по торговле... Держу длинные позиции
да, молодца, можно порадоваться за тебя
Понял Айдлер, они не помнят что ели утром, дети асфальта, полная деградация((
А 63 уже и на графике не найдут)
закрыл баксойену, надежда умерла, униз до 107
я пока 47 ищу)
Брат тут рук не покладая, а ты пьянствовать....
Спекулятору писал, промахнулся)))
Тоже ищу
Брат тут рук не покладая, а ты пьянствовать....
Брат тут рук не покладая, а ты пьянствовать....
