Speculator_:

Что можно сказать по торговле... Держу длинные позиции 

 

да, молодца, можно порадоваться за тебя


 

Spekul:

да, молодца, можно порадоваться за тебя


Рано радоваться. Через пять минут в минус может уйти. Это же рынок. 
 
stranger:

закрыл баксойену, надежда умерла, униз до 107

 
stranger:

Возможно я упустил ход Вышей логической мысли, так как я пьян и всю вокруг расплывается превращаясь в сдвоенное сочетание букв. Совсем не в силах читать 30 страниц.   
 
stranger:

я пока 47 ищу)
 
iIDLERr:
Брат тут рук не покладая, а ты пьянствовать.... 

Спекулятору писал, промахнулся))) 

Тоже ищу

 

 

 
stranger:

Спокойной ночи что ещё делать только спать.
 
stranger:

Тоже ищу

 

 

а что киви один Илья покупает?
 
Учитель, апельсины перебрал? Выходи из кустов)))
