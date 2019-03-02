FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 797
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну точь в точь - Пикассо :-D
ну точь в точь - Пикассо :-D
Как можно так говориить?
Там Пикассо и рядом не валялся
бывает ))))) это рынок детка )))) (зачем заскринил - ну покажу одну сделку, а то тут сплошное бахвальство)
Да я просто не знаю сколько вы ждать можете, если бы торговал ее, то продал бы дакно.
дата в названии скрина.
Как можно так говориить?
Там Пикассо и рядом не валялся
и сейчас 118 - счас бы бу словил - Дед Щукарь ))))
Да не нужны никому твои сделки, просто скажи - отсюда можно продать-купить, потому что. Достаточно.
сделка может пройти 2мя ордерами - бай селл, я ведь то же за новостями не слежу (((((
А на счёт отработки завтра сегодняшних новостей - эт не шутка - эт из той же оперы откуда "баян" вылез )))))
сделка может пройти 2мя ордерами - бай селл, я ведь то же за новостями не слежу (((((
Нах кому твои части и новости? Ты русский понимаешь?
Где тут написано про части сделки или новости? Вопрос какой был?
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page797#comment_1390189
бы-бы и больше ни уя от тебя толку))))
бы-бы и больше ни уя от тебя толку))))