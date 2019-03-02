FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 797

mmmoguschiy:
ну точь в точь - Пикассо :-D
бывает ))))) это рынок детка ))))    (зачем заскринил - ну покажу одну сделку, а то тут сплошное бахвальство)
 
Как можно так говориить? 

Там Пикассо и рядом не валялся  

 
Да не нужны никому твои сделки, просто скажи - отсюда можно продать-купить, потому что. Достаточно.
 
дата в названии скрина. 

 

и сейчас 118 - счас бы бу словил - Дед Щукарь )))) 
 
ну лан - Ван Гог
 
бы-бы и больше ни уя от тебя толку))))
 
сделка может пройти 2мя ордерами - бай селл, я ведь то же за новостями не слежу (((((

А на счёт отработки завтра сегодняшних новостей - эт не шутка - эт из той же оперы откуда "баян" вылез ))))) 

 
Нах кому твои части и новости? Ты русский понимаешь? 

Где тут написано про части сделки или новости? Вопрос какой был?

эт у тебя бы бы , если бы не фунт - сидел бы пустой )))))
 
ба бу бы
