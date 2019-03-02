FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 792

mmmoguschiy:
кого сажать будут? :-D
сажали и сажают и банки штрафуют (гугл в помошь - я на бирже не торгую)
 
Ishim:
картинки похожи, только на бирже за манипуляции ценой - ответственность. (до уголовной)

Учитель, Вы мой кумир, Вы вне конкуренции)))) 

Ваша мудрость не имеет границ)))) 

 
stranger:
Боюсь он - художник :-D
 
mmmoguschiy:
Нет, он реально торгует, только не может никак въехать, что графика цены для торговли не достаточно.
 
stranger:
реальный торговец картинами?
 
mmmoguschiy:
Почему, у него и памм есть, и не первый.
 
stranger:
ну так и понятное дело - сам нарисовал, сам и сыграл :-D
 
Myth63:
Здрасти,а кадика на долго покупать?(держать)
 
senat999:
я бы так не спешил
 
mmmoguschiy:
эх поздно 1.2407 купил
