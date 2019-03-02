FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 392
это смотря по какому ТФу он ордер открывал =)
Н1 открывал в лонг, переключился на Н4 вниз встал =) терь просто щелкает ТФы и радуется=)
я радуюсь за то, что знаю цели вверху и внизу, которые цена возьмет
потому не гадаю...
бай и сел в плюсе, развязка в 23.00 по Тольяттинскому времени...
Знал бы так сделки были бы в одну сторону))) А туды-сюды это и есть гадание)))
А на Н1?...
Илья, это недобрый знак, ты заговорил как ОН, у НЕГО на Н1 была одна цена и шла вверх, а на М15 другая и шла вниз...
Стренж, ты закрыл по серебру шорты?...
Знал бы так сделки были бы в одну сторону))) А туды-сюды это и есть гадание)))
ауди купили?
фунт кад продали?
ауд енка купили?
золото продали?
пожалуй, хватит инфы...
Стренж, ты закрыл по серебру шорты?...
земеля, я тоже из Тольятти , сейчас правда уже не там живу
ауди купили?
фунт кад продали?
ауд енка купили?
золото продали?
пожалуй, хватит инфы...
Фунт купил, хватит, чего по полю метаться))))) Или там что то слаще?)))
ща Роман подтянется...
стратегия