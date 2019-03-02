FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 392

Myth63:

это смотря по какому ТФу он ордер открывал =) 

Н1 открывал в лонг, переключился на Н4 вниз встал =) терь просто щелкает ТФы и радуется=) 

я радуюсь за то, что  знаю цели вверху и внизу, которые цена возьмет

потому не гадаю...

бай и сел в плюсе, развязка в 23.00 по Тольяттинскому времени...

 
Lesorub:

Знал бы так сделки были бы в одну сторону))) А туды-сюды это и есть гадание))) 

 
Lesorub:

земеля, я тоже из Тольятти , сейчас правда уже не там живу
 
stranger:

А на Н1?... 

Илья, это недобрый знак, ты заговорил как ОН, у НЕГО на Н1 была одна цена и шла вверх, а на М15 другая и шла вниз... 

Стренж, ты закрыл по серебру шорты?...

https://www.mql5.com/ru/users/SEVER11?#userActions

 
stranger:

Знал бы так сделки были бы в одну сторону))) А туды-сюды это и есть гадание))) 

ауди купили?

фунт кад продали?

ауд енка купили?

золото продали?

пожалуй, хватит инфы...

 
Я их и не открывал, планировал от 18.50-80, но цена так и не дошла.
 
Spekul:
земеля, я тоже из Тольятти , сейчас правда уже не там живу
ща Роман подтянется...
 
Lesorub:

ауди купили?

фунт кад продали?

ауд енка купили?

золото продали?

пожалуй, хватит инфы...

Фунт купил, хватит, чего по полю метаться))))) Или там что то слаще?)))

 

Lesorub:
ща Роман подтянется...
http://www.youtube.com/watch?v=KMun0Dy3FzU
