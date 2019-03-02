FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 795

stranger:
Машка это отрображение средней цены за период. В прошлом. На графике. Ты туда хоть хрен повесь)))
погоди а чо там с биржей не так было? (законы по инсайду есть, по спаренным счетам есть - инсайдеров ловили и тут обсуждалось на франке например)
[Удален]  
Ishim:
больше многозначительности! и попрёт 
А с кадиком что делаем?
 
stranger:
Машка это отрображение средней цены за период. В прошлом. На графике. Ты туда хоть хрен повесь)))

так тума уже рисует, что в прошлом? это ты в прошлом, а проторгованные объёмы в будущем, подскажу опять (скидка тебе на сколероз) - паттерны в будущее тянутся. (сейчас баяны в моде - скажи что это случайный процесс нарисованный необразованными спекулянтами))))

по енке - (((( -5 баксов залочил - на 18.20 собралась - это хорошо буду торговать если  вверх пришлось бы крыть убыток. (забыл когда крыл убыток - пару месяцев назад кажется)

 
azfaraon:
А с кадиком что делаем?
2680 вроде... (с текущих - если чо я им не торгую и тот диск даже ни разу не смотрел)
[Удален]  
Ishim:
2680 вроде... (с текущих - если чо я им не торгую и тот диск даже ни разу не смотрел)
круто))) там у меня тейк стоит .....Хотя я больше о 1.2780 думал больше
 
azfaraon:
круто))) там у меня тейк стоит .....
не торгую я им, говорю же - просто прогноз - мнение моё (может быть ошибочное)
[Удален]  
Ishim:
не торгую я им говорю же - просто прогноз - мнение моё (может быть ошибочное)
Не ссы ...я его уже давно купил ...Просто тут у человека вопрос был вот хотел развить тему ,пока фунт пыжиться 
 
azfaraon:
Не ссы ...я его уже давно купил ...Просто тут у человека вопрос был вот хотел развить тему ,пока фунт пыжиться 
я вам чо 
 
Инсайд, его использование, и манипуляция ценой это разные вещи. "Паттерны", так называемые, в ж...у тянутся, а не в будущее. Ума хватило покупки по йене закрыть?
[Удален]  
Ishim:
я вам чо 
разговор поддержать хотел всего лишь ....
