FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 795
Машка это отрображение средней цены за период. В прошлом. На графике. Ты туда хоть хрен повесь)))
больше многозначительности! и попрёт
Машка это отрображение средней цены за период. В прошлом. На графике. Ты туда хоть хрен повесь)))
так тума уже рисует, что в прошлом? это ты в прошлом, а проторгованные объёмы в будущем, подскажу опять (скидка тебе на сколероз) - паттерны в будущее тянутся. (сейчас баяны в моде - скажи что это случайный процесс нарисованный необразованными спекулянтами))))
по енке - (((( -5 баксов залочил - на 18.20 собралась - это хорошо буду торговать если вверх пришлось бы крыть убыток. (забыл когда крыл убыток - пару месяцев назад кажется)
А с кадиком что делаем?
2680 вроде... (с текущих - если чо я им не торгую и тот диск даже ни разу не смотрел)
круто))) там у меня тейк стоит .....
не торгую я им говорю же - просто прогноз - мнение моё (может быть ошибочное)
Не ссы ...я его уже давно купил ...Просто тут у человека вопрос был вот хотел развить тему ,пока фунт пыжиться
я вам чо