[Удален]  
stranger:
А 5450 не ждем?)
Я вас понимаю прекрасно ..пока только предыдущий рассмтриваю .лотик великоват для меня ..
 
mmmoguschiy:
хотя бы 3730
Ждите, на 57 встетимся скоро, а там после отката хорошего пойдет развитие к 6250-63)
[Удален]  
stranger:
Ждите, на 57 встетимся скоро, а там после отката хорошего пойдет развитие к 6250-63)
Я вообще то о  кадике говорил)))
 
mmmoguschiy:
реальный торговец картинами?
нет конечно, эт карикатуристы - передразнивают.
 
stranger:
Нет, он реально торгует, только не может никак въехать, что графика цены для торговли не достаточно.
тебе )))))) машку повесь ))))
 
Ishim:
нет конечно, эт карикатуристы - передразнивают.
Да не, Учитель, кто Вас дразнит, мы Вас очень уважаем и ценим 
 
mmmoguschiy:
ну так и понятное дело - сам нарисовал, сам и сыграл :-D
не выдумывайте ))))
 
Ishim:
тебе )))))) машку повесь ))))
Машку в галстук пеньковый
 
Ishim:
тебе )))))) машку повесь ))))
Машка это отрображение средней цены за период. В прошлом. На графике. Ты туда хоть хрен повесь)))
 
mmmoguschiy:
я бы так не спешил
больше многозначительности! и попрёт 
