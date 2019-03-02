FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 793

[Удален]  
senat999:
эх поздно 1.2407 купил
Я лично перехай жду ..но дело конечно ваше 
 
[Удален]  
mmmoguschiy:
а что такого ? человек только что 50 пунктов в прибыли был ...А вы смайлик  кривите)))
 
azfaraon:
Да блин вся проблема захожу в большинстве красиво,а много ждать не получается,вот и сейчас 50 пунктов зато в карман
 
[Удален]  
Нужен план  и дисциплина исполнения
 
azfaraon:
Я лично перехай жду ..
а это где или чего
 
хороший у тебя план, Гендальф :-D
 
А 5450 не ждем?) План, дисциплина))) Почему у меня самая верхняя покупка от 5348?)
 
хотя бы 3730
