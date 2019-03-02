FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 796
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Инсайд, его использование, и манипуляция ценой это разные вещи. "Паттерны", так называемые, в ж...у тянутся, а не в будущее. Ума хватило покупки по йене закрыть?
по йене думаю еще рывок к 119.30 возможен
Инсайд, его использование, и манипуляция ценой это разные вещи. "Паттерны", так называемые, в ж...у тянутся, а не в будущее. Ума хватило покупки по йене закрыть?
Труп.
рано хороните ))))
Труп.
Извините ,но я буду ждать этот уровень для продаж
да вы что!? 119.10 не дошла , нет таких уровней 119.30, скрин выше ^
вот 117.60 может не дойти, может обойтись 117.90
Доп. ВСЁ блин! вчерашняя история новости прошли, а пойдёт завтра с утра ((((
да вы что!? 119.10 не дошла , нет таких уровней 119.30, скрин выше ^
Я это не вам писал ....для меня пока такой интерес ..Дойдет посмотрю еще раз
а я вам - по енке.
Всё блин - до утра будет идти наоборот, евро вниз, енка вверх - всё закрыл (открыл)
енка сейчас.
а я вам - по енке.
Всё блин - до утра будет идти наоборот, евро вниз, енка вверх - всё закрыл (открыл)
енка сейчас.
Извините ,но я буду ждать этот уровень для продаж
Да я просто не знаю сколько вы ждать можете, если бы торговал ее, то продал бы давно.
дата в названии скрина.