FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 796

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:
Инсайд, его использование, и манипуляция ценой это разные вещи. "Паттерны", так называемые, в ж...у тянутся, а не в будущее. Ума хватило покупки по йене закрыть?
по йене думаю еще рывок к 119.30 возможен 
 
azfaraon:
по йене думаю еще рывок к 119.30 возможен 
Труп.
 
stranger:
Инсайд, его использование, и манипуляция ценой это разные вещи. "Паттерны", так называемые, в ж...у тянутся, а не в будущее. Ума хватило покупки по йене закрыть?
ну нафига, написал же 5 баксов в локе, енка пойдёт к пробойнику 117.60 -вот там и закрою селл.
 
stranger:
Труп.

рано хороните )))) 

[Удален]  
stranger:
Труп.
Извините ,но я буду ждать этот уровень для продаж
 
azfaraon:
Извините ,но я буду ждать этот уровень для продаж

да вы что!? 119.10 не дошла , нет таких уровней 119.30, скрин выше ^

вот 117.60 может не дойти, может обойтись 117.90 

 

Доп. ВСЁ блин! вчерашняя история новости прошли, а пойдёт завтра с утра (((( 

[Удален]  
Ishim:
да вы что!? 119.10 не дошла , нет таких уровней 119.30, скрин выше ^
Я это не вам писал ....для меня пока такой интерес ..Дойдет посмотрю еще раз 
 
azfaraon:
Я это не вам писал ....для меня пока такой интерес ..Дойдет посмотрю еще раз 

а я вам - по енке.

Всё блин - до утра будет идти наоборот, евро вниз, енка вверх - всё закрыл (открыл) 

 

енка сейчас. 

 
Ishim:

а я вам - по енке.

Всё блин - до утра будет идти наоборот, евро вниз, енка вверх - всё закрыл (открыл) 

 

енка сейчас. 

ну точь в точь - Пикассо :-D
 
azfaraon:
Извините ,но я буду ждать этот уровень для продаж

Да я просто не знаю сколько вы ждать можете, если бы торговал ее, то продал бы давно.

дата в названии скрина. 

 

1...789790791792793794795796797798799800801802803...2119
Новый комментарий