FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 771
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Золото тоже. Золото, йена, лунь. А вот нефть сегодня можно было прикупить, хороший откат.
Не боись, Учитель с евро угадал)))
ускорил рост , а то клиент волнуется )))
Золото будет "колбасить", но далеко не улетит, с еврой надо соблюдать осторожность, купил на 13091, часть продал на 13278 )) для меня евра просто развлекаловка ))
было бы у меня 100 000$ Для меня золото, тоже было бы развлекаловкой.
было бы у меня $100 000 меня бы здесь уже давно не было ))
Ты мне вчера грозился фунт продать)
Продам фунт где то так...
Продам фунт где то так...
через 20 мин. новости по кадику...
Я такой страны не знаю, может вы имели ввиду Россию? )