stranger:
Золото тоже. Золото, йена, лунь. А вот нефть сегодня можно было прикупить, хороший откат.
Золото будет "колбасить", но далеко не улетит, с еврой надо соблюдать осторожность, купил на 13091, часть продал на 13278 )) для меня евра просто развлекаловка ))
 
stranger:
Не боись, Учитель с евро угадал)))
Надеюсь, что угадал
 
Ishim:
ускорил рост , а то клиент волнуется )))
Ох не представляете как волнуюсь!
 
Yardex2:
Золото будет "колбасить", но далеко не улетит, с еврой надо соблюдать осторожность, купил на 13091, часть продал на 13278 )) для меня евра просто развлекаловка ))
было бы у меня 100 000$  Для меня золото, тоже было бы развлекаловкой.
 
Alexey:
было бы у меня 100 000$  Для меня золото, тоже было бы развлекаловкой.
было бы у меня $100 000 меня бы здесь уже давно не было ))
 
Yardex2:
было бы у меня $100 000 меня бы здесь уже давно не было ))
а я бы остался только с другими лотами
 
stranger:
Ты мне вчера грозился фунт продать)

 

Продам фунт где то так... 

 
Speculator_:

 

Продам фунт где то так... 

Флаг тебе)
 

через 20 мин. новости по кадику...       


 
21april:
Я такой страны не знаю, может вы имели ввиду Россию? )
Ну все едут в Европу там жить на пособие можно. А в России работать надо.
