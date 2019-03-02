FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 774

Новый комментарий
 
Myth63:
=) она вчера шикарно за долгом стрельнула (119.80) =)
Печальная статистика
[Удален]  
Alexey:
Печальная статистика
и в чём печалька ? 
 

ауди с киви пробежали достаточно, мож че и обломится:


 

а фунтик об хаи долбится, ВВП ждет...


 
Lesorub:

ауди с киви пробежали достаточно, мож че и обломится:


селка скорей всего отработает
 
Myth63:
и в чём печалька ? 
В минусе
 
Alexey:
селка скорей всего отработает
ну спасибо, уважили...
[Удален]  
Alexey:
В минусе
это его привычное состояние =)
 
tuma88:

хм....
и правда !
1,1390 у меня )
Но  я  уже потихоньку  солю отложками  . Вдруг  без  меня ёпнеца )

Спасибо !
Евра с флетом определилась - 1.1550 дальше озвучивать не буду - всем смешно. (вообще со смеха падают). Удачных торгов.
 

Ну что все продали фунт, если нет то быстрее продавайте))

и евру заодно

1...767768769770771772773774775776777778779780781...2119
Новый комментарий