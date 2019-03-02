FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 774
=) она вчера шикарно за долгом стрельнула (119.80) =)
Печальная статистика
ауди с киви пробежали достаточно, мож че и обломится:
а фунтик об хаи долбится, ВВП ждет...
и в чём печалька ?
селка скорей всего отработает
В минусе
хм....
и правда !
1,1390 у меня )
Но я уже потихоньку солю отложками . Вдруг без меня ёпнеца )
Спасибо !
Ну что все продали фунт, если нет то быстрее продавайте))
и евру заодно