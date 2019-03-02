FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 772
Флаг тебе)
Не принимай к сердцу.
ну и ладненько...
Предположительно так...
Гостинци полуночникам =)
это в понимание, цена уже всё решила, теперь надо понять цену=)
при пробое сегодняшнего хая, велика вероятность 1.1580
евра?
фунт
ха евра 1.1580
евра рост до 1.14 ))))). Удачи!
хм....
и правда !
1,1390 у меня )
Но я уже потихоньку солю отложками . Вдруг без меня ёпнеца )
Спасибо !