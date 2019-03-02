FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 773
Что то не определимся ни как, 1200, 1390, 1400, 1580
не так давно 1.2 евру ждали
мож рановато,но, посмотрим...
Я USD/CAD купил тейк 200 пунктов половиной стандартного лота
елы - палы:
всем утро, дня, а для жителей камчатки вечера =)
Учителя с покупкой йены поздравь, ОН инвестировал видать)