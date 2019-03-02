FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 385
Это???
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
тебя это беспокоит?
Ну да, беспокоит, пора бы уже понять, что надо что то менять, или в себе или в торговле.
ничо не меняй! тролль просто замечательный!
Ладно, поостынешь, подумай.
И крыльясильнонерасправляйещепришимятгде)))
Писец, фунт по непробиваемым машкам ушел в зону бай, селлам гаплык, если тренд устаканится только покупки от отбоя.
если еврик верх пойдет, то селы вернутся, а это мало вероятно сейчас
Мудреная фраза. Можно я её запомню и буду козырять потом при случае?
)))
пофигу жара...