stranger:

Это??? 

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

Solo drugs 

тебя это беспокоит?
 
Ну да, беспокоит, пора бы уже понять, что надо что то менять, или в себе или в торговле.
 
Или и там и там
 
ничо не меняй! тролль просто замечательный!
 
Ладно, поостынешь, подумай.

И крыльясильнонерасправляйещепришимятгде))) 

 
а чо ты у меня в ветке серешь, гомодрил.
Писец, фунт по непробиваемым машкам ушел в зону бай, селлам гаплык, если тренд устаканится только покупки от отбоя.
 
Kino:
Писец, фунт по непробиваемым машкам ушел в зону бай, селлам гаплык, если тренд устаканится только покупки от отбоя.
если еврик верх пойдет, то селы вернутся, а это мало вероятно сейчас
 
Alexey:
если еврик верх пойдет, то селы вернутся, а это мало вероятно сейчас

Мудреная фраза. Можно я её запомню и буду козырять потом при случае?

))) 

 

пофигу жара...


