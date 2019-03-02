FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 775

stranger:
Спасибо 
 
Ishim:
Евра с флетом определилась - 1.1550 дальше озвучивать не буду - всем смешно. (вообще со смеха падают). Удачных торгов.

Месяц назад тебе сказали - 1.20, озвучиватель)))

Йену здесь купить, нах и жить то после этого))) 

 

Spekul:

Ну что все продали фунт, если нет то быстрее продавайте))

и евру заодно

 

 
stranger:

Месяц назад тебе сказали - 1.20, озвучиватель)))

 

а ты клоун вообще в игноре!
 
Ishim:
а ты клоун вообще в игноре!

Я в игноре, а клоун Вы, Учитель) 

Учись сыну, интрадей только по фунту)

 

 
Ishim:
евра рост до 1.14 ))))). Удачи!
какой прогноз актуальный ?
до 1,14 или  на рисунке ?



Спасибо !
 
tuma88:
какой прогноз актуальный ?
до 1,14 или  на рисунке ?



Спасибо !
я же написал 1.1550 (+ - 15 пипок)
 

фунтик шалун...


 
Ishim:
Евра с флетом определилась - 1.1550 дальше озвучивать не буду - всем смешно. (вообще со смеха падают). Удачных торгов.
Вы внушаете оптимизм
 
stranger:

Я в игноре, а клоун Вы, Учитель) 

Учись сыну, интрадей только по фунту)

 

Ка кой те интрадей - грибник )))), фунт 5510 для интр - короче пипсануть, а лучше закажи канал по фунту у Мифа за 5 баксов. (хоть сольёшь не сразу хоть и демо)
 
Ishim:
я же написал 1.1550 (+ - 15 пипок)
да,   увидел  :-)
