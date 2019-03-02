FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 775
Евра с флетом определилась - 1.1550 дальше озвучивать не буду - всем смешно. (вообще со смеха падают). Удачных торгов.
Месяц назад тебе сказали - 1.20, озвучиватель)))
Йену здесь купить, нах и жить то после этого)))
Ну что все продали фунт, если нет то быстрее продавайте))
и евру заодно
а ты клоун вообще в игноре!
Я в игноре, а клоун Вы, Учитель)
Учись сыну, интрадей только по фунту)
евра рост до 1.14 ))))). Удачи!
до 1,14 или на рисунке ?
Спасибо !
какой прогноз актуальный ?
фунтик шалун...
я же написал 1.1550 (+ - 15 пипок)