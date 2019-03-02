FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 768

Alexey:
Пока не каких
зашей в матрас!
 
tuma88:

Стренж , дорогой   !  :-)

Конечно хорошо делиться мыслями , но  у каждого  должна  быть своя  ТС.

У  тебя долгосрок -  от  недели  и  более.
А я вот  для  себя  открыл , что   мне   подходит несколько дней. ( сегодня открыл, завтра   закрыл).

Я  пытался торговать  долгосрок-  ну  не  подходит  мне  никак. (например, сейчас  открылся, .....она прошла 100 п., Потом  возвратилась  на тест в место  открытия. Потом  думаешь,  блин ...100 п. прождал в холостую.)

Спасибо !

Долгосрок это от полгода как минимум, и выше. Открылся-закрылся, 1000 пип хода в день, лучше не рассказывай, и про тс у каждого тоже)

Пробовал по ленте два дня в Нинзе, труд скажу тебе адский, лучше уж я на форуме потроллю, а оно пусть там повисит, как практика показала в итоге почти один на один и получается)

 

 
Ishim:
В смысле?
 
stranger:
форум превратился в смеющихся колобков! ((( мозги то же колобочьи) Всем Пака!
 
Ishim:
Куда? что делать, совет!
 
Alexey:
евра рост до 1.14 ))))). Удачи!
 
Alexey:
Что мне делать с евро продать или купить?
сейчас не надо  ничего  делать.

Я бы дождался отката и вверх  думал откуда   стать.

Опять же .... мой пост.
Никому ничего не советую  !

Спасибо !
 
Ishim:
ок в Бай
 
Ishim:
блин.... Возникает вопрос : "А правильно  ли я  продал эту свинку...?"

Снова у  нас  с тобой разные прогнозы.
Спасибо !
 
tuma88:
Это я понял что вы не кому ничего не советуете, не понял только смысла.

Мне краткосрок, 1-2 дня

