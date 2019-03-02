FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 768
Пока не каких
Стренж , дорогой ! :-)
Конечно хорошо делиться мыслями , но у каждого должна быть своя ТС.
У тебя долгосрок - от недели и более.
А я вот для себя открыл , что мне подходит несколько дней. ( сегодня открыл, завтра закрыл).
Я пытался торговать долгосрок- ну не подходит мне никак. (например, сейчас открылся, .....она прошла 100 п., Потом возвратилась на тест в место открытия. Потом думаешь, блин ...100 п. прождал в холостую.)
Спасибо !
Долгосрок это от полгода как минимум, и выше. Открылся-закрылся, 1000 пип хода в день, лучше не рассказывай, и про тс у каждого тоже)
Пробовал по ленте два дня в Нинзе, труд скажу тебе адский, лучше уж я на форуме потроллю, а оно пусть там повисит, как практика показала в итоге почти один на один и получается)
зашей в матрас!
форум превратился в смеющихся колобков! ((( мозги то же колобочьи) Всем Пака!
В смысле?
Что мне делать с евро продать или купить?
Я бы дождался отката и вверх думал откуда стать.
Опять же .... мой пост.
Никому ничего не советую !
Спасибо !
евра рост до 1.14 ))))). Удачи!
Снова у нас с тобой разные прогнозы.
Спасибо !
сейчас не надо ничего делать.
Я бы дождался отката и вверх думал откуда стать.
Опять же .... мой пост.
Никому ничего не советую !
Спасибо !
Это я понял что вы не кому ничего не советуете, не понял только смысла.
Мне краткосрок, 1-2 дня