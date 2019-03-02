FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 384

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:
Отроки напродавали на 50 с половиной фунта, он вверх рванул, штанишки постирали, а он не падает, опять мокрые)))
ничего открытого нет, не отрок я что ли ?(
 
stranger:
Отроки напродавали на 50 с половиной фунта, он вверх рванул, штанишки постирали, а он не падает, опять мокрые)))
в прачечной работаешь? или просто штаны щупаешь? (а зачем тебе народ ты чо Президент! ты просто тролль)
 
Ishim:
в прачечной работаешь? или просто штаны щупаешь? (а зачем тебе народ ты чо Президент! ты просто тролль)
Учитель.... 
 

Скажи что то умное))))

Ну, сказать не можешь - нарисуй ..  

 
Kino:
Проспал входы, вернее пропил, мать их ... ушли без меня)
Не все еще потеряно, скоро вернуться.
 
stranger:

Скажи что то умное))))

Ну, сказать не можешь - нарисуй ..  

чо ни скажи - ты сразу дай . (нет ничего и наверное не будет)
 
Ishim:
чо ни скажи - ты сразу дай . (нет ничего и наверное не будет)
Да ладно, будь попроще, давай потроллим))) Или грибы закончились?)
[Удален]  
Есть мотивы на февраль ?
 
Kino:
Есть мотивы на февраль ?
будет то же кино
 
Ishim:
будет то же кино

Это??? 

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

Solo drugs 

Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -18.7%
Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -18.7%
  • www.alpari.ru
Данный график мониторинга используемого кредитного плеча показывает отношение номинальной стоимости открытых ордеров к средствам ПАММ-счета. График мониторинга доходности строится на основе цены пая: Доходность = Цена пая - 100. Графики могут быть построены с помощью свечей или линии. Каждая свеча отображает изменения в течение торгового...
1...377378379380381382383384385386387388389390391...2119
Новый комментарий