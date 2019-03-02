FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 769

Новый комментарий
 
tuma88:
сейчас не надо  ничего  делать.

Я бы дождался отката и вверх  думал откуда   стать.

Опять же .... мой пост.
Никому ничего не советую  !

Спасибо !

Так за день уже можно было высмотреть откуда)

 

 
stranger:

Так за день уже можно было высмотреть откуда)

 

Мы еврейчика обсуждаем
 
по профурсетке  вообще  щас глянул,   трэнд  вообще   вниз.

Айдлера чота нету )   Рену звали-звали ,  не  приходит . (

Спасибо !
 
stranger:

Так за день уже можно было высмотреть откуда)

 

и как купили?
 
yurchenko:
и как купили?
Зачем. у меня по нему покупок достаточно.
 
stranger:
Зачем. у меня по нему покупок достаточно.
а ну да.
 
yurchenko:
а ну да.
Юрченко, не передумали его продавать?
 
по этой свинке такой  рисуночек .




Спасибо !
 
tuma88:
по этой свинке такой  рисуночек .




Спасибо !

Номер ордера затираете, думаете отследят?

Что то лимитку далеко задвинули, думаете дойдет?

 
stranger:
Юрченко, не передумли его продавать?
пока неи. что то за 2 недели поменялось?
1...762763764765766767768769770771772773774775776...2119
Новый комментарий