FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 767

Ishim:
2,5 - 3 года не планирую её шортить.
Так тебя ж никто не спрашивает о твоих планах, хочешь - продай, нет - кури... или грибы))))
 
так я то же никого не спрашиваю, что мне делать.
 
А мог бы)))
 
на  удачу  ,

у  меня эта дранная суча  продана .

Спасибо !
 
Что мне делать с евро продать или купить?
 
мда
 
смотря какие цели в пунктах?
 
Пока не каких, был занят не форекса было, а сейчас анализировать лень
 
Стренж , дорогой   !  :-)

Конечно хорошо делиться мыслями , но  у каждого  должна  быть своя  ТС.

У  тебя долгосрок -  от  недели  и  более.
А я вот  для  себя  открыл , что   мне   подходит несколько дней. ( сегодня открыл, завтра   закрыл).

Я  пытался год назад торговать  долгосрок -  ну  не  подходит  мне  никак. (например, сейчас  открылся, .....она прошла 100 п., Потом  возвратилась  на тест в место  открытия. Потом  думаешь,  блин ...100 п. прождал в холостую.)

Спасибо !
 
