FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 767
2,5 - 3 года не планирую её шортить.
Так тебя ж никто не спрашивает о твоих планах, хочешь - продай, нет - кури... или грибы))))
так я то же никого не спрашиваю, что мне делать.
у меня эта дранная суча продана .
Спасибо !
Что мне делать с евро продать или купить?
смотря какие цели в пунктах?
А мог бы)))
Стренж , дорогой ! :-)
Конечно хорошо делиться мыслями , но у каждого должна быть своя ТС.
У тебя долгосрок - от недели и более.
А я вот для себя открыл , что мне подходит несколько дней. ( сегодня открыл, завтра закрыл).
Я пытался год назад торговать долгосрок - ну не подходит мне никак. (например, сейчас открылся, .....она прошла 100 п., Потом возвратилась на тест в место открытия. Потом думаешь, блин ...100 п. прождал в холостую.)
Спасибо !
смотря какие цели в пунктах?