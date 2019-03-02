FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 760

[Удален]  
Speculator_:
Спасибо! Но у меня полдень.

у меня 10 =)

Всех с прошедшим, надо подлечится =) 

и да, в среднесроке японца в 116 хотят, можем через хаи туда свалится (понаблюдаем).... что то давненько такого выноса не было ......

 
Какой мысля по Киви?
 
stranger:
Опять грибы 
А ты чо не куришь? бросил?. Собственно что мы видели - торговля с короткими стопами как это удобно! выгодно! экономно!, сейчас без стопов(((( как ты про это сам писал не кажи мне позу если там нет стопа вывод твой (и я с ним согласен) здравствуй Коля Моржов. Что я жду - торговлю с большими стопами! Забагрил так забагрил! катер ходуном - рыбу меч! Ждём ))))
 
Lesorub:
Какой мысля по Киви?

Одного удачного аукциона по молочке  явно мало)

(Агрессивно откупают фунтик и кто спасёт зарушку? )

 
Приветик всем !

Меня  явно модераторы не слышат...


спасибо !
 
tuma88:
Приветик всем !

Меня  явно модераторы не слышат...


спасибо !
привет,а че так,тоже грибы?
 
tuma88:
Приветик всем !

Меня  явно модераторы не слышат...


спасибо !
если услышат, мы Вас не услышим...
 
Myth63:

у меня 10 =)

Всех с прошедшим, надо подлечится =) 

и да, в среднесроке японца в 116 хотят, можем через хаи туда свалится (понаблюдаем).... что то давненько такого выноса не было ......

Про японца предполагаю так или красный, или зелёный...

 

 
Lesorub:
если услышат, мы Вас не услышим...
и это  хорошо.

За то  я  буду слышать  рынок .
[Удален]  
tuma88:
и это  хорошо.

За то  я  буду слышать  рынок .
а рынок так и шепчит..... займи и выпей =)
