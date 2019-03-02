FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 760
Спасибо! Но у меня полдень.
у меня 10 =)
Всех с прошедшим, надо подлечится =)
и да, в среднесроке японца в 116 хотят, можем через хаи туда свалится (понаблюдаем).... что то давненько такого выноса не было ......
Опять грибы
Какой мысля по Киви?
Одного удачного аукциона по молочке явно мало)
(Агрессивно откупают фунтик и кто спасёт зарушку? )
Меня явно модераторы не слышат...
Про японца предполагаю так или красный, или зелёный...
если услышат, мы Вас не услышим...
За то я буду слышать рынок .
и это хорошо.
