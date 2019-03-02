FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 380

Новый комментарий
 
stranger:
На сегодня фунт задачу выполнил, продано.

опять не в тему:


[Удален]  
stranger:
Отроки что то попрятались, покупали бы уже, чтоли)))
=))))))))))))))))))
 
Speculator_:
Вы пару укажите и сделаю прогноз 

здесь в прогнозы никто не верит:

https://c.mql5.com/31/39/GBPUSDWeekly.png  сделан 2014.10.03 10:48

 
Myth63:
=))))))))))))))))))
Lesorub:

опять не в тему:


Так ты уже утром кричал что продавать надо))))))))))

Ну, давай, такие скрины радуют)))) 

 
Myth63:
=))))))))))))))))))

Нравятся они мне, все как по расписанию))))

SEVER11:

здесь в прогнозы никто не верит:

https://c.mql5.com/31/39/GBPUSDWeekly.png  сделан 2014.10.03 10:48

Верим, верим) 

 
stranger:

Так ты уже утром кричал что продавать надо))))))))))

Ну, давай, такие скрины радуют)))) 

я и ща стою в продаже...
 
Lesorub:
я и ща стою в продаже...
Он полторы фигуры вверх пропер, а ты в продажах?)))
 
stranger:
Он полторы фигуры вверх пропер, а ты в продажах?)))
так и не поняли вы, походу, действий КУКЛа ща на фунте...
 
Lesorub:
так и не поняли вы, походу, действий КУКЛа ща на фунте...
А что это были за действия такие? 
 
tol64:
А что это были за действия такие? 
Чпоканье отроков называется)))
1...373374375376377378379380381382383384385386387...2119
Новый комментарий