FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 380
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На сегодня фунт задачу выполнил, продано.
опять не в тему:
Отроки что то попрятались, покупали бы уже, чтоли)))
Вы пару укажите и сделаю прогноз
здесь в прогнозы никто не верит:
https://c.mql5.com/31/39/GBPUSDWeekly.png сделан 2014.10.03 10:48
=))))))))))))))))))
опять не в тему:
Так ты уже утром кричал что продавать надо))))))))))
Ну, давай, такие скрины радуют))))
=))))))))))))))))))
Нравятся они мне, все как по расписанию))))
здесь в прогнозы никто не верит:
https://c.mql5.com/31/39/GBPUSDWeekly.png сделан 2014.10.03 10:48
Верим, верим)
Так ты уже утром кричал что продавать надо))))))))))
Ну, давай, такие скрины радуют))))
я и ща стою в продаже...
Он полторы фигуры вверх пропер, а ты в продажах?)))
так и не поняли вы, походу, действий КУКЛа ща на фунте...
А что это были за действия такие?