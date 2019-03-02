FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 761

tuma88:
и это  хорошо.

За то  я  буду слышать  рынок .

Слушайте сегодня:

Выступление главы-

ЕЦБ Драги,

ФРС Йеллен,

Банка Канады С. Полоза

21april:

Два дня балабольства. терь понятно почему каналы так выстроились=) а то даже в календарь не смотрел =)
 
21april:

Смотрите звёзды! 

 
senat999:
привет,а че так,тоже грибы?
если бы  )

Спасибо !
 
эта  сраннная профурсеточная  ипанашка Еврость  ёпнется   или   как ?
спасибо !
 
Speculator_:

 

Смотрите звёзды

так праздник вчера был...

8 Марта чашка нарисуется, с розой...

tuma88:
эта  сраннная профурсеточная  ипанашка Еврость  ёпнется   или   как ?
спасибо !

скорее всего боковик до середины марта. посмотрим что драга скажет =)

ону куе то своё запускают,, но механизм влива денег ещё не озвучили. да выкуп,  но через что и на баланс кому пока не известно.

да это подталкнёт рынок акций, а вот как это повлияет на валюту не известно...

Вспомним прошлые КУЕ амеров....

не плохая статейка 

Myth63:


По принципу обьемов  ждемс спуск фунта на 1.5330-40?
azfaraon:
По принципу обьемов  ждемс спуск фунта на 1.5330-40?
я ничего не жду=) я пью =)
 
Lesorub:

так праздник вчера был...

8 Марта чашка нарисуется, с розой...

лунь продаем? или висят еще вчерашние ордера?
