FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 761
и это хорошо.
За то я буду слышать рынок .
Слушайте сегодня:
Выступление главы-
ЕЦБ Драги,
ФРС Йеллен,
Банка Канады С. Полоза
Смотрите звёзды!
привет,а че так,тоже грибы?
Спасибо !
так праздник вчера был...
8 Марта чашка нарисуется, с розой...
эта сраннная профурсеточная ипанашка Еврость ёпнется или как ?
скорее всего боковик до середины марта. посмотрим что драга скажет =)
ону куе то своё запускают,, но механизм влива денег ещё не озвучили. да выкуп, но через что и на баланс кому пока не известно.
да это подталкнёт рынок акций, а вот как это повлияет на валюту не известно...
Вспомним прошлые КУЕ амеров....
не плохая статейка
По принципу обьемов ждемс спуск фунта на 1.5330-40?
