FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 763
Отрокам местным скидку сделай)
А Учителя бесплатно подключи, саксаул все таки)))
Я сначала подожду статистику - годика 2-3 )))))
Не дури!!! Если бы твои инвесторы статистику ждали, они бы не потеряли свои кровные.
Подключайся, ты должен почувствовать себя в их шкуре)))
открыт новый сигнал =)
Я сначала подожду статистику - годика 2-3 )))))
Только представь, как он продавал иену от 78... и держал до 100... + семьянин и кормит инвесторов)
кто? я покупал там и держал 2 года. (но это не тс это просто сделка - просто повезло - и одно время я забыл о том счёте))))))
у меня только был 1 инвестор Дмитрий (150 или 160 не помню) - остальное всё маё!!
ну ты хоть подтверди, что он брешет!!!
или сам себя инвесторами изобразил через подставных?