FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 763

stranger:

Отрокам местным скидку сделай)

А Учителя бесплатно подключи, саксаул все таки)))

Я сначала подожду статистику - годика 2-3 )))))
 
Ishim:
Не дури!!! Если бы твои инвесторы статистику ждали, они бы не потеряли свои кровные.

Подключайся, ты должен почувствовать себя в их шкуре))) 

Olegts:

и так разов 10 =)
 
Myth63:
открыт новый сигнал =)
а где предыдущий? Слил что-ли?
 
Ishim:
Только представь, как он продавал  иену от 78... и держал до 100... + семьянин и кормит инвесторов! )
 
Olegts:

у меня только был 1 инвестор Дмитрий (150 или 160 не помню) - остальное всё маё!!
 
21april:
кто? я покупал там и держал 2 года. (но это не тс это просто сделка - просто повезло - и одно время я забыл о том счёте))))))
 
Ishim:
Миф уникум, как Зорич! )
 
Ishim:
у меня только был 1 инвестор Дмитрий (150 или 160 не помню) - остальное всё маё!!
 
stranger:

ну ты хоть подтверди, что он брешет!!!

или сам себя инвесторами изобразил через подставных? 

