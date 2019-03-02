FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 762

Новый комментарий
 
wild_hedgehog:
лунь продаем? или висят еще вчерашние ордера?

ващет он вчера вечером все дал закрыть, если чо ...


 
Lesorub:

ващет он вчера вечером все дал закрыть, если чо ...


я вчера ток маленького лося закрыл...
 

было бы весело

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/398682

Из еврозоны должна выйти Германия, а не Греция!
Из еврозоны должна выйти Германия, а не Греция!
  • 2015.02.23
  • Anton Esin
  • www.mql5.com
Именно такую точку зрения обосновывает американское издание "Foreign Policy", опубликовавшее на днях статью «It’s Time to Kick Germany Out of the Eurozone». Ее авторы утверждают, что европейскую...
 
киви соплю бычарам на стопы?
 
Lesorub:
киви соплю бычарам на стопы?
Обязательно и ещё не одну)
[Удален]  
открыт новый сигнал =)
 
дайте еврофунту волшебного пендаля...
 
Myth63:
открыт новый сигнал =)
поднакоплю . полюбому подпишусь( не смотря на то что он дороже). сейчас туговато...
 

Вот так открыл позиции...

 

 
Myth63:
открыт новый сигнал =)

Отрокам местным скидку сделай)

А Учителя бесплатно подключи, саксаул все таки)))

1...755756757758759760761762763764765766767768769...2119
Новый комментарий