FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 766
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо.
Народ, зря вы с Мифа ржете, он видит рынок очень гуд, кипишной правда немного)
хорошо смеётся тот, кто смеётся =)
Ну и дурень)))
ладно больше не буду ничо показывать.
Нормальные люди ее продают, ты покупаешь, потом обижаешься)))
Киви завтра:
Выступление главы РБНЗ Вилера
почему я должен обижаться? (что лот маленький так я не жадный)
лунь сегодня:
Если скучно, лучше евру прикупи, или золото )) а йену только в шорт... ))
Спасибо тебе, войти та вошел,а вот до 1.57 боюсь не дождусь,и как вот с этим бороться?
И Stranger тебе тоже спасибо. от души
Если скучно, лучше евру прикупи, или золото )) а йену только в шорт... ))