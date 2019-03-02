FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 765
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обязательно и ещё не одну)
другая на тейк:
5510)))), а он не дошол (((( , а не буду продавать. (и не скажу докуда коррекция - жди 63)
сочувствую (((
Покупать не пробовал?)
у мну всё везде куплено и продано, а фунта нет в моём портфеле.
Миф, скажи лучше где они тексты выступлений выкладывают, на офф сайте аглицкого ЦБ на это забили.
http://ruforum.mt5.com/threads/71856-gbp-usd-2015?p=12132946&viewfull=1#post12132946
http://www.forexfactory.com/calendar.php тут в папке на против новостей.
Ну, ничего, подрастешь - будет)))
а то канешно
вот енку взял пока евро думает.
http://ruforum.mt5.com/threads/71856-gbp-usd-2015?p=12132946&viewfull=1#post12132946
http://www.forexfactory.com/calendar.php тут в папке на против новостей.
Спасибо.
Народ, зря вы с Мифа ржете, он видит рынок очень гуд, кипишной правда немного)
а то канешно
вот енку взял пока евро думает.