FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 755
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По всем среднее.
У меня так получилось:
У меня так получилось:
эта информация откуда взята? Таблица в экселе сделана?
Известно откуда. Да. )
В честь чего такой жесткий шпокинг?)))
"Впечатление, что я одна купила пару, ну ничего."
http://ruforum.mt5.com/threads/71856-gbp-usd-2015?p=12130174&viewfull=1#post12130174
Вот эту движуху вообще не понял, ни на чем произошла)
пояснить ? =)
Я ее не понял с точки зрения объемов. Давай)
В честь чего такой жесткий шпокинг?)))
"Впечатление, что я одна купила пару, ну ничего."
с графика убрано всё. это график прошлой среды. догоняй меня=) и когда ты всему похожему научишся, ты не будешь раздавать на право и на лево то что тебе далось.... уж поверь =)
всё я в баньку буду через часик
с графика убрано всё. это график прошлой среды. догоняй меня=) и когда ты всему похожему научишся, ты не будешь раздавать на право и на лево то что тебе далось.... уж поверь =)
всё я в баньку буду через часик
Не раздаю, вместе доходили до всего просто)
Долг платежом красен! )
( 2015.02.23 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Управляющий Банка Канады Полоз “озадачивает” )