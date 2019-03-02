FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 755

Новый комментарий
 
stranger:

По всем среднее. 

У меня так получилось:

 

[Удален]  
tol64:

У меня так получилось:

 

эта информация откуда взята? Таблица вэкселе сделана?
 
azfaraon:
эта информация откуда взята? Таблица в экселе сделана?
Известно откуда. Да. )
Futures & Options Trading for Risk Management - CME Group
Futures & Options Trading for Risk Management - CME Group
  • www.cmegroup.com
As the world's leading and most diverse derivatives marketplace, CME Group is where the world comes to manage risk. CME Group exchanges offer the widest range of global benchmark products across all major asset classes, including futures and options based on interest rates, equity indexes, foreign exchange, energy, agricultural commodities...
 
tol64:
Известно откуда. Да. )

В честь чего такой жесткий шпокинг?)))

"Впечатление, что я одна купила пару, ну ничего."

http://ruforum.mt5.com/threads/71856-gbp-usd-2015?p=12130174&amp;viewfull=1#post12130174 

 

GBP/USD, 2015
  • 2015.01.01
  • Gold
  • www.forexdengi.com
GBP/USD, 2015 Обсуждаем валютную пару GBP/USD. Анализируем материал, оставляем комментарии и торговые рекомендации. Напоминание: При общении в теме следует придерживаться Правил форума. Флуд из темы будет либо удаляться...
[Удален]  
stranger:

Вот эту движуху вообще не понял, ни на чем произошла) 

 

пояснить ? =)
 
Myth63:
пояснить ? =)

Я ее не понял с точки зрения объемов. Давай)

 

 
stranger:

В честь чего такой жесткий шпокинг?)))

"Впечатление, что я одна купила пару, ну ничего."

Спасибо. Посмеялся. )))
[Удален]  

с графика убрано всё. это график прошлой среды. догоняй меня=) и когда ты всему похожему научишся, ты не будешь раздавать на право и на лево то что тебе далось.... уж поверь =)

всё я в баньку буду через часик

 
Myth63:

с графика убрано всё. это график прошлой среды. догоняй меня=) и когда ты всему похожему научишся, ты не будешь раздавать на право и на лево то что тебе далось.... уж поверь =)

всё я в баньку буду через часик

Не раздаю, вместе доходили до всего просто)
 
stranger:
Не раздаю, вместе доходили до всего просто)

Долг платежом красен! )

( 2015.02.23  ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Управляющий Банка Канады Полоз “озадачивает” )


1...748749750751752753754755756757758759760761762...2119
Новый комментарий