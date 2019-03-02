FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 751

[Удален]  
stranger:
Уже, долго собираешься)))
дожить бы до бани =)) 
 
Myth63:
в смысле?)) есть варианты?))
[Удален]  
Чтото по фунту все загнулось ....
 
wild_hedgehog:
по евре есть мысли?)

 

Есть вот такие. 

 
 
yurchenko:
это было еще известно на прошлой неделе.
 
stranger:

Для меня на фунте ничего не изменилось за прошедшую неделю, для вас не знаю.

Вы же только наблюдаете) 

Не только
[Удален]  
На сегодня все комментарии закончились?
 
yurchenko:

Юрченко, бегите от Сенсея пока не поздно)))

 

 
Alexey:
Не только
Знал бы ты как я с вас ржу, ничего кроме "глубокомысленных" комментариев.
