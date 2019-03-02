FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 376

Myth63:

если боишся, закрой позу и не парся=) зачем заходить в рынок не расставив риски ?

Форум это для общения и тролинга всех и вся в часности и меня и старого и учителя=) мы тут можем писать в принцепе что угодно=) просто надо пытатся понимать что к чему=) мы не понимаем =) 

та я как бы не надеялся получить четких указаний к действию
 
wild_hedgehog:
Вы пару укажите и сделаю прогноз 
 
Myth63:

мы не понимаем =) 

Как это??? Рена говорит, что знает о форексе всё. Врёт чтоли?

))) 

 
Speculator_:
AUDUSD
 
wild_hedgehog:
Следует ожидать 0.7880
 
Bicus:

Как это??? Рена говорит, что знает о форексе всё. Врёт чтоли?

))) 

Брешет)))
 
Speculator_:
спасибо, но 2\3 ордера закрыл в ноль.

в последнее время ощущение что торгую на слух (на звуки терминала)

 

Что-то с вводом средств в Альпы мне не повезло :(( Уже неделю переводятся. И вся торговля проходит мимо меня. 

 
Я говорю то что думаю, продаж по фунту не было, дали по мозгам тем кто сзади карабкался и все, зона сопротивлений 15162-15204)
 
Похоже на евре собирают второй паровоз в район 1.20 ))) Первый собрали недавно, да жестко высадили )))  Теперь тропы до полустанка путают )))
