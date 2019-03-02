FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 376
если боишся, закрой позу и не парся=) зачем заходить в рынок не расставив риски ?
Форум это для общения и тролинга всех и вся в часности и меня и старого и учителя=) мы тут можем писать в принцепе что угодно=) просто надо пытатся понимать что к чему=) мы не понимаем =)
та я как бы не надеялся получить четких указаний к действию
мы не понимаем =)
Как это??? Рена говорит, что знает о форексе всё. Врёт чтоли?
)))
Вы пару укажите и сделаю прогноз
AUDUSD
Следует ожидать 0.7880
спасибо, но 2\3 ордера закрыл в ноль.
в последнее время ощущение что торгую на слух (на звуки терминала)
Что-то с вводом средств в Альпы мне не повезло :(( Уже неделю переводятся. И вся торговля проходит мимо меня.
