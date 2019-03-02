FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 753

yurchenko:
Ну там вообще дурдом!

Здесь тоже. )

yurchenko:
... А то что я жду нарисовал.

 Нарисовать можно всё что угодно. Вопрос "почему он туда пойдёт" ? И почему сейчас ?

 
yurchenko:
Блохоловы! А то что я жду нарисовал.

Я?))))

У меня баи 5012, 5213, 5346 и 5348, все показывал, последний в пятницу, все кроме нижнего тп 57))) 

 
Вот и проверим через полтора месяца. 
 
stranger:

Я?))))

У меня баи 5012, 5213, 5346 и 5348, все показывал, последний в пятницу, все кроме нижнего тп 57))) 

Не на нафоруме там. 
 
А ответы на вопросы есть? ))
 
Да не, намного раньше.
 
Коррекция закончилась.
 
По каким признакам определяешь?
 
Этого я не скажу. 
 
Вот эту движуху вообще не понял, ни на чем произошла) 

 

