FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 753
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну там вообще дурдом!
Здесь тоже. )
... А то что я жду нарисовал.
Нарисовать можно всё что угодно. Вопрос "почему он туда пойдёт" ? И почему сейчас ?
Блохоловы! А то что я жду нарисовал.
Я?))))
У меня баи 5012, 5213, 5346 и 5348, все показывал, последний в пятницу, все кроме нижнего тп 57)))
Здесь тоже. )
Нарисовать можно всё что угодно. Вопрос "почему он туда пойдёт" ? И почему сейчас ?
Я?))))
У меня баи 5012, 5213, 5346 и 5348, все показывал, последний в пятницу, все кроме нижнего тп 57)))
Вот и проверим через полтора месяца.
Вот и проверим через полтора месяца.
А ответы на вопросы есть? ))
Коррекция закончить.
По каким признакам определяешь?
А ответы на вопросы есть? ))
Вот эту движуху вообще не понял, ни на чем произошла)