FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 754
Вот эту движуху вообще не понял, ни на чем произошла)
Этого я не скажу.
Вот это уже плохо ....
Так же. Нужно ещё покопать инфы. )
Не, уровень 5329 был, но упали без объема и ушли, типа обязоловку какую то выполнили)))
Хотя я туплю. ) Вон сколько было на мартовском:
А оно мне надо?) Каждую закорючку разглядывать)
Хотя я туплю. ) Вон сколько было на мартовском:
По всем среднее.
Понимаю ...Просто как вдруг закорючка и в 200 пунктов может появиться ...Понимаете ( японимаю,что каждый сам определеяте для себя точку входа).Но есть люди как вы на которых люди готовы равняться и слушать...
