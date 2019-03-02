FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 754

[Удален]  
stranger:

Вот эту движуху вообще не понял, ни на чем произошла) 

 

Вот это уже плохо ....
 
yurchenko:
Этого я не скажу. 
Тогда и прогнозы ни к чему, так как просто можно случайно угадать. Неинтересно так.
 
stranger:

Так же. Нужно ещё покопать инфы. )
 
azfaraon:
А оно мне надо?) Каждую закорючку разглядывать)
 
tol64:
Не, уровень 5329 был, но упали без объема и ушли, типа обязоловку какую то выполнили)))
 
stranger:
Хотя я туплю. ) Вон сколько было на мартовском:


[Удален]  
stranger:
Понимаю ...Просто как вдруг закорючка и в 200 пунктов может появиться ...Понимаете ( японимаю,что каждый сам определеяте для себя точку входа).Но есть люди как вы на которых люди готовы равняться и слушать...
 
tol64:

По всем среднее. 

 
azfaraon:
Меня слушать не надо, надо самому определять размер желаемых целей,а исходя из этого точки входа и тп.
 
azfaraon:
Голову нужно свою иметь!
