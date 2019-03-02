FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 758

Ishim:
ну люди видали! у мну вообще закрадывается сомнение, что они никакие не глобалисты, а такие же блохоловы как мы)))))))))))) . Всех с днём защитника!!!
С днем Советской Армии, Вася)
 
stranger:
Да можешь до 57 продавать, буду только рад))) На МТ5 сходи, там таких дятлов немерено)))
там заповедник и охота запрещена! бум здесь шугать 
 
stranger:
И это правильно!
[Удален]  
wild_hedgehog:
что с сигналом? этот закрыт а новый будет?
а смысл?
 
Speculator_:

Смотрел на штаты с разных сторон! Пришел к выводу, что они сами себе должны что ли? 
Они должны всему миру, но отдавать не собираются, т. к. никто не предъявляет. И даже наоборот, все копят зеленые бумажки в виде резервных фондов. Хитрые пендосы сделали бакс основой международных расчетов, застраховав его тем самым от падения. Как-то так...
 
Ладно, извините если кого обидел, особенно Игорь. Как нибудь зайду)
 
Приветик !

Что-то  грустно как-то . Даже  ругаться не  хочется  на Еврочку.

 
Хорошо если это демо, а если реал это ж надо по рукам бить!

доп. да! горизонтальный флет это что то, у самого селл завис (байками балуемся) 

 
Ishim:
Хорошо если это демо, а если реал это ж надо по рукам бить!
да закрыл покупки    только что .

Продался там же .



Спасибо !
 
0,03cелл 1.1271 09.02.15г. , я не могу - сейчас 21 бакс просадки .
