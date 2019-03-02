FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 758
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну люди видали! у мну вообще закрадывается сомнение, что они никакие не глобалисты, а такие же блохоловы как мы)))))))))))) . Всех с днём защитника!!!
Да можешь до 57 продавать, буду только рад))) На МТ5 сходи, там таких дятлов немерено)))
С днем Советской Армии, Вася)
что с сигналом? этот закрыт а новый будет?
Смотрел на штаты с разных сторон! Пришел к выводу, что они сами себе должны что ли?
Что-то грустно как-то . Даже ругаться не хочется на Еврочку.
Приветик !
Что-то грустно как-то . Даже ругаться не хочется на Еврочку.
Хорошо если это демо, а если реал это ж надо по рукам бить!
доп. да! горизонтальный флет это что то, у самого селл завис (байками балуемся)
Хорошо если это демо, а если реал это ж надо по рукам бить!
Продался там же .
Спасибо !
да закрыл покупки только что .
Продался там же .
Спасибо !