[Удален]  

если кадика ведёте =)

 

[Удален]  

трэйд сегодня по фунту. 

 
Myth63:

А чего не покупал?

 

[Удален]  
stranger:

пока нет повада...
 
Myth63:
Как это нет повода?)))

 

[Удален]  
Myth63:
то есть он еще одно падение ожидает .еще более глубокое ...Я правильно понимаю?
 
stranger:

От 1.50 надо было покупать, а сейчас поезд ушол ))))) 

прикольно как вы сокральный смысл нашли в 70 пипках )))))))))))))) (ну чем не Гуру! - бери и вешай!)) - в смысле икону) 

 
azfaraon:
Один помылся, а второй ещё нет - я так понял.
 
Ishim:

Я знал, что Вы прийдете, Учитель 

А чего Юрченко говорит, что не знает Вас?( 

 
stranger:

Не отвлекайтесь на меня - Вещайте дальше! (буду скромно читать, простите не удержался  выскочил - пусть будет последний раз) 
