FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 756
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если кадика ведёте =)
трэйд сегодня по фунту.
трэйд сегодня по фунту.
А чего не покупал?
А чего не покупал?
пока нет повада...
Как это нет повода?)))
пока нет повада...
А чего не покупал?
От 1.50 надо было покупать, а сейчас поезд ушол )))))
прикольно как вы сокральный смысл нашли в 70 пипках )))))))))))))) (ну чем не Гуру! - бери и вешай!)) - в смысле икону)
то есть он еще одно падение ожидает .еще более глубокое ...Я правильно понимаю?
От 1.50 надо было покупать, а сейчас поезд ушол )))))
прикольно как вы сокральный смысл нашли в 70 пипках )))))))))))))) (ну чем не Гуру! - бери и вешай!)) - в смысле икону)
Я знал, что Вы прийдете, Учитель
А чего Юрченко говорит, что не знает Вас?(
Я знал, что Вы прийдете, Учитель
А чего Юрченко говорит, что не знает Вас?(