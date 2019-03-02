FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 757
Не отвлекайтесь на меня - Вещайте дальше! (буду скромно читать, простите не удержался выскочил - пусть будет последний раз)
Сенсей, я храню Ваш прогноз по фунту)
Правда делать не знаю чаво с ним, на туалетной бумаге разве что распечатать ...
Ась? Батюшка! так Вы оказывается ещё и кушаете и какаете (((( (а мы думали что Вы уже совсем Дух Святой )
и пью иногда и курю)))
иди проверь напарник не угорел? )))
доп. а хочешь ? (сейчас продам и опять упадёт)))) фунт твой)))))
а он рос?
Ну, если пять фигур не рост, то нет)
а он рос?