FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 736

Новый комментарий
 
Myth63:

пля вот ты бревно или доска называй себя как хочешь.

Это где же у меня 60% в день ???  

Привет! да фиг с ними с сигналами тот счёт не катил общая просадка 75% , баланс вниз (только еденицы могут разобраться что ты снимал). Тут главное не останавливаться на достигнутом! или новые сигналы (новый щёт), или памм в альпах ! там есть вариант непубличного от 3х баксов но его не видно ссылка нужна(даёшь ссыль и можно ходить смотреть - только его публичным уже не сделаешь!), ну и стандартный от 300 (оферта закрыта-открыта), мониторинг хороший, загрузки светятся! (а попрёт и оферту откроешь, с мониторингом виднее недочёты ТС). Давай! Ждём Удачи! 
 
Ishim:
Демо тролль, покажи хоть раз реал хоть на 100 баксов (((( (вот Спекулятор вызывает уважение хоть и шарашит как в казино)
даже если бы у него не было терминала вовсе, ему есть что сказать и человек понимает что говорит, а твои шизоидные высказывания нах никому не нужны. достал уже
[Удален]  
Ishim:
Привет! да фиг с ними с сигналами тот счёт не катил общая просадка 75% , баланс вниз (только еденицы могут разобраться что ты снимал). Тут главное не останавливаться на достигнутом! или новые сигналы (новый щёт), или памм в альпах ! там есть вариант непубличного от 3х баксов но его не видно ссылка нужна(даёшь ссыль и можно ходить смотреть - только его публичным уже не сделаешь!), ну и стандартный от 300 (оферта закрыта-открыта), мониторинг хороший, загрузки светятся! (а попрёт и оферту откроешь, с мониторингом виднее недочёты ТС). Давай! Ждём Удачи! 

так ты про 60% то ответь????

зачем мне ваши альпы? =) бредовые художники они.. свечки рисуют всякие... у меня там есть счёт 

 
wild_hedgehog:
даже если бы у него не было терминала вовсе, ему есть что сказать и человек понимает что говорит, а твои шизоидные высказывания нах никому не нужны. достал уже
в основном пост-фактум (за исключением последнего фунта - угадал коррекцию), только вчера чел. на мой скрин сработал - и там будет + хоть и маленький, а твои россказни, что 2 года по ресторанам за счёт форекса, а пришёл сюда и не знаешь куда идёт, вообще даже пипсовки не рисуешь((((( - рассказы для детского сада! (не ну есть вариант Адын - возле кабака дали по кумполу - потеря памяти - тогда так и напиши). И чо на личности переходишь - нарисуй свой прогноз - покажи что ты не бла бла бла (как Миф вас зовёт).
 
Myth63:

так ты про 60% то ответь????

зачем мне ваши альпы? =) бредовые художники они.. свечки рисуют всякие... у меня там есть счёт 

слушай ну ты же сам ссылку давал (я не скринил), что вышел из просады, прирост там баксов 180... (не помню) поздравляю!

Свечки там никто не рисует - только трейдеры. А скринами тут жонглировать мне не камильфо. (если ссыкотно открывать - надо себя перебороть - 2, 5.. 9 счёт пойдёт стабильно вверх - и станешь Трейдером!) 

 
Ishim:
в основном пост-фактум (за исключением последнего фунта - угадал коррекцию), только вчера чел. на мой скрин сработал - и там будет + хоть и маленький, а твои россказни, что 2 года по ресторанам за счёт форекса, а пришёл сюда и не знаешь куда идёт, вообще даже пипсовки не рисуешь((((( - рассказы для детского сада! (не ну есть вариант Адын - возле кабака дали по кумполу - потеря памяти - тогда так и напиши). И чо на личности переходишь - нарисуй свой прогноз - покажи что ты не бла бла бла (как Миф вас зовёт).
говорил ранее,в последнее время я торгую примерно как ты - на слив ( выкладывал свои результаты) , причина...да пох причина, я при этом не пытаюсь делать прогнозы и высмеивать людей которые могут сказать по делу ,обосновано и там есть о чем подумать. Ты же делаешь какие то прогнозы которые напоминают блондинку и вероятность появления динозавра на проспекте и если уж пошло хоть на пол шишки в указанную сторону ....все! ппц! все вокруг сразу клоуны и демщики и прочее. Я пытался с тобой общаться нормально (к сожалению)
 
wild_hedgehog:
говорил ранее,в последнее время я торгую примерно как ты - на слив ( выкладывал свои результаты) , причина...да пох причина, я при этом не пытаюсь делать прогнозы и высмеивать людей которые могут сказать по делу ,обосновано и там есть о чем подумать. Ты же делаешь какие то прогнозы которые напоминают блондинку и вероятность появления динозавра на проспекте и если уж пошло хоть на пол шишки в указанную сторону ....все! ппц! все вокруг сразу клоуны и демщики и прочее, я пытался с тобой общаться нормально (к сожалению)
да ты в первый день написал, что я не умею торговать! - кто тебя подослал? (Стрендж?), я никого не высмеиваю (флужу иногда), а стрендж сразу начинает с оскорблений! Если я на каждый твой пост буду тебя оскорблять - посмотрим как ты будешь реагировать!(представь - что я выдержваю!(((), а так да давай нормально общаться, по сути без личностей, по прогнозам - выкладывай свои, критикуй чужие. (прогнозы могут быть вообще на м1 - я как то выкладывал в альпах - это вообще клоунада во все стороны)))))
[Удален]  
Ishim:

слушай ну ты же сам ссылку давал (я не скринил), что вышел из просады, прирост там баксов 180... (не помню) поздравляю!

Свечки там никто не рисует - только трейдеры. А скринами тут жонглировать мне не камильфо. (если ссыкотно открывать - надо себя перебороть - 2, 5.. 9 счёт пойдёт стабильно вверх - и станешь Трейдером!) 

ты бревно !!!!на баланс смотри к прибыли. 

Сигнал был не для заработка и желанием нахватать людей на него.   

Суть сигнала была совсем в другом. это было тест вещание о чём было сказано ещё до НГ.

плюс ко всему размялся от безделия. да и доказал самому себе что торгуя 0,01 всё ещё в состоянии заработать 100+ % пусть это сумарно и вышло всего 573.49

в добавок ко всему, протестил новую систему.(по которой уже открыт счёт и торговля явно не 0,01)

А то что ты тут пишешь, в 90% это просто пердёшь в воду. а те 10% здравого смысла через 15 минут ты меняешь мнение и снова пердёшь в воду.

[Удален]  
Ishim:
да ты в первый день написал, что я не умею торговать! - кто тебя подослал? (Стрендж?), я никого не высмеиваю (флужу иногда), а стрендж сразу начинает с оскорблений! Если я на каждый твой пост буду тебя оскорблять - посмотрим как ты будешь реагировать!(представь - что я выдержваю!(((), а так да давай нормально общаться, по сути без личностей, по прогнозам - выкладывай свои, критикуй чужие. (прогнозы могут быть вообще на м1 - я как то выкладывал в альпах - это вообще клоунада во все стороны)))))
может проблема в том, что ты не торгуешь свои прогнозы о чём ты не однократно говорил??? из за этого народ и считает тебя .....
 
Myth63:

ты бревно !!!!на баланс смотри к прибыли. 

Сигнал был не для заработка и желанием нахватать людей на него.   

Суть сигнала была совсем в другом. это было тест вещание о чём было сказано ещё до НГ.

плюс ко всему размялся от безделия. да и доказал самому себе что торгуя 0,01 всё ещё в состоянии заработать 100+ % пусть это сумарно и вышло всего 573.49

в добавок ко всему, протестил новую систему.(по которой уже открыт счёт и торговля явно не 0,01)

А то что ты тут пишешь, в 90% это просто пердёшь в воду. а те 10% здравого смысла через 15 минут ты меняешь мнение и снова пердёшь в воду.

Ну начинай жонглировать скринами (((( (думаю не стоит с тобой переписываться, про троллей я уже озвучивал)
1...729730731732733734735736737738739740741742743...2119
Новый комментарий