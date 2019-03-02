FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 738

Ishim:
положил в закладки - будем наблюдать, справку покажи? 
Лошара, ты хоть на вопросы если отвечаешь, то по теме старайся)
 
stranger:

Да я вообще то картинки в реальном времени почти каждый день выкладывал, для интрадейщиков-камикадзе, хотя лично мне они и нах нужны не были

 

 

Это вчерашние.

И говорил и буду говорить, что учитывается только реальный ПРОТОРГОВАННЫЙ  объем, а не заявленный. Кто считает по другому пусть разглядывает черточки на графике МТ. МТ метаквотами изачально создавался как лохотрон, если не доходит, то я не дохтур)

Картинки я так понял мешают таким лохам как ты?  

 

 

 

ты почему меня оскорбляешь в каждом посту? если да же и не с тобой общаюсь? (ты чо войны хочешь?) (пока не прекратятся оскорбления ничо с тобой обсуждать не буду!)
Ishim:
положил в закладки - будем наблюдать, справку покажи? 

вот ты точно бревно!!!! счёт закрыт =) наблюдай палено =)  агрошколота

На этом разрешите откланится.... 

 
stranger:
Лошара, ты хоть на вопросы если отвечаешь, то по теме старайся)
справку покажи? 
 
Myth63:

вот ты точно бревно!!!! счёт закрыт =) наблюдай палено =) 

На этом разрешите откланится.... 

Аааа , а я думал просадка, оказывается и нет нихрена, давай удачи!
 
Ishim:
ты почему меня оскорбляешь в каждом посту? если да же и не с тобой общаюсь? (ты чо войны хочешь?) (пока не прекратятся оскорбления ничо с тобой обсуждать не буду!)

А что с тобой обсуждать? Ты реально думаешь, что мне есть о чем с тобой говорить по торговле?)

На, хавай, это напоследок подаяние)

 

 
stranger:

А что с тобой обсуждать? Ты реально думаешь, что мне есть о чем с тобой говорить по торговле?)

На, хавай, это напоследок подаяние)

 

Мониторинг Мифический из закладок удалил (((( а у тебя есть ссыль? За фунта спасибо - может кому пригодится.
 
Ishim:
Мониторинг Мифический из закладок удалил (((( а у тебя есть ссыль? За фунта спасибо - может кому пригодится.

А отсосать не хо-хо? Миф удалил, потому что понял, что деревянным доказывать нех.

Счастливо оставаться)  

 
stranger:
А отсосать не хо-хо? Миф удалил, потому что понял, что деревянным доказывать нех.
тебе до Мифа шагать.... (да ты и не доживёшь). (Вот смотри он(Миф) сейчас посидит... посидит... - потом зачешется Ии опять ка кой нить монитор замутит! - я психологию знаю - верняк), а ты просто бла бла бла (с)
 
Ishim:
Мониторинг Мифический из закладок удалил (((( а у тебя есть ссыль? За фунта спасибо - может кому пригодится.

Ни хрена се! по канадцу  1400 пипов просады! банальное пересиживание без стопов ((((. (ещё вижу хедж по другим парам - канадца страховал - но не факт что в следующий раз это сработае! - это торговля спредом или как ещё - серьёзное совмесное движение валютных пар))))) (Леонид с 4ки спец! по этому и Хренфикс (вот ник-хосподи)))

