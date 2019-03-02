FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 734
Да нет, ты не понял, я хочу на пару лет зашортить )) до 70 )), поэтому шорчу мини-лотами, мне вверх даже лучше ))
Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?
Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"
Спасибо, садитесь.
С наступающим всех)))
приятно видеть, когда осознают свои ошибки
А какой у вас праздник 21 числа?
народ говорил что типо я дэмер и прочее вы получили результат.
пока я что то похожее не увижу для меня большенство из вас просто бла бла бла.....
А чего сигнал закрыли?
Предлагаю пообщаться более подробно на следующей неделе.
теория стоит 10К ($) (((((, (а поймёшь ты или нет - это не мои проблемы)
Миф тут на этот раз долго шарился и показал и рассказал много, вот и подумал бы над этим материалом что он дал, вместо того чтьобы клоунадой заниматься. А то как то хреновато оно со стороны выглядит, супертеории, нирвана и полная ж...а на памме.
а мы стареем... недельный график... прогноз на год вперёд...
По йене согласен, что ее от 120 продали далеко и надолго?)
твоё мнение не интересно((( (не пиши мне)
А чего не писать? Сам понимаешь, что ты лошара?)
тебя надо зачистить!
голодранец