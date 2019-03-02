FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 734

Новый комментарий
 
Yardex2:
Да нет, ты не понял, я хочу на пару лет зашортить )) до 70 )), поэтому шорчу мини-лотами, мне вверх даже лучше ))
А ну тогда ладно )))) а то пипсанул... (старого подтролил...), сигналов у меня нет ((((, тут вот был сервис - уже закрыли((((.
 
stranger:

Падение фунта. Кто хочет поговорить об этом?

Учитель: "Я. Я трейдун-лох. Продал, схватил с дуру 30 пипок, а купить ума как всегда не хватило. Я лох"

Спасибо, садитесь.

С наступающим всех))) 

приятно видеть, когда осознают свои ошибки

А какой у вас праздник 21 числа?

 
Myth63:

народ говорил что типо я дэмер и прочее вы получили результат.

пока я что то похожее не увижу для меня большенство из вас просто бла бла бла.....

 


А чего сигнал закрыли?

 
yurchenko:
Предлагаю пообщаться более подробно на следующей неделе.
О чем? Я ничего рассказывать не буду.
 
Ishim:
теория стоит 10К ($) (((((, (а поймёшь ты или нет - это не мои проблемы)

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

 

Миф тут на этот раз долго шарился и показал и рассказал много, вот и подумал бы над этим материалом что он дал, вместо того чтьобы клоунадой заниматься. А то как то хреновато оно со стороны выглядит, супертеории, нирвана и полная ж...а на памме. 

Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -14.2%
Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -14.2%
  • www.alpari.ru
Данный график мониторинга используемого кредитного плеча показывает отношение номинальной стоимости открытых ордеров к средствам ПАММ-счета. График мониторинга доходности строится на основе цены пая: Доходность = Цена пая - 100. Графики могут быть построены с помощью свечей или линии. Каждая свеча отображает изменения в течение торгового...
 
SEVER11:

а мы стареем... недельный график... прогноз на год вперёд...


А что это за инструмент?
 
stranger:
По йене согласен, что ее от 120 продали далеко и надолго?)
Стренж, ты где видел, чтобы йену разворачивали быстрее, чем за пятилетку???
 
stranger:

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

 

Миф тут на этот раз долго шарился и показал и рассказал много, вот и подумал бы над этим материалом что он дал, вместо того чтьобы клоунадой заниматься. А то как то хреновато оно со стороны выглядит, супертеории, нирвана и полная ж...а на памме. 

твоё мнение не интересно((( (не пиши мне)
 
Ishim:
твоё мнение не интересно((( (не пиши мне)
А чего не писать? Сам понимаешь, что ты лошара?)
 
stranger:
А чего не писать? Сам понимаешь, что ты лошара?)

тебя надо зачистить!

голодранец 

1...727728729730731732733734735736737738739740741...2119
Новый комментарий