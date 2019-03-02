FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 739
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Миф удалил, потому что понял, что деревянным доказывать нех.
Ни хрена се! по канадцу 1400 пипов просады! банальное пересиживание без стопов ((((. (ещё вижу хедж по другим парам - канадца страховал - но не факт что в следующий раз это сработае! - это торговля спредом или как ещё - серьёзное совмесное движение валютных пар))))) (Леонид с 4ки спец! по этому и Хренфикс (вот ник-хосподи)))
Да я вообще то картинки в реальном времени почти каждый день выкладывал, для интрадейщиков-камикадзе, хотя лично мне они и нах нужны не были
Это вчерашние.
И говорил и буду говорить, что учитывается только реальный ПРОТОРГОВАННЫЙ объем, а не заявленный. Кто считает по другому пусть разглядывает черточки на графике МТ. МТ метаквотами изначально создавался как лохотрон, если не доходит, то я не дохтур)
Картинки я так понял мешают таким лохам как ты?
это не просадка а зафиксенный убыток и это обусловленно не ожиданным решением снизить процентную ставку.
идеия была создать опережающую систему торговли с определением уровней. что в принципе и получилось. я её месяца 2 обдумывал, 2 месяца тестил =) терь 2 месяца буду историю вбивать =)
ты почему меня оскорбляешь в каждом посту? если да же и не с тобой общаюсь? (ты чо войны хочешь?) (пока не прекратятся оскорбления ничо с тобой обсуждать не буду!)
он к вам не равнодушен, видать это любовь
есть несколько факторов подтверждающих это
он к вам не равнодушен, видать это любовь
есть несколько факторов подтверждающих это
в евроПе пусть ищет )))))
в евроПе пусть ищет )))))
у тебя же есть своя ветка, че ты тут сидишь где кроме алёши все тебя оскорбляют и тролят?