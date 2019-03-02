FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 739

stranger:

Миф удалил, потому что понял, что деревянным доказывать нех.

идеия была создать опережающую систему торговли с определением уровней. что в принципе и получилось. я её месяца 2 обдумывал, 2 месяца тестил =) терь 2 месяца буду историю вбивать =)
Ishim:

Ни хрена се! по канадцу  1400 пипов просады! банальное пересиживание без стопов ((((. (ещё вижу хедж по другим парам - канадца страховал - но не факт что в следующий раз это сработае! - это торговля спредом или как ещё - серьёзное совмесное движение валютных пар))))) (Леонид с 4ки спец! по этому и Хренфикс (вот ник-хосподи)))

это не просадка а зафиксенный убыток и это обусловленно не ожиданным решением снизить  процентную ставку.
 
stranger:

Да я вообще то картинки в реальном времени почти каждый день выкладывал, для интрадейщиков-камикадзе, хотя лично мне они и нах нужны не были

 

 

Это вчерашние.

И говорил и буду говорить, что учитывается только реальный ПРОТОРГОВАННЫЙ  объем, а не заявленный. Кто считает по другому пусть разглядывает черточки на графике МТ. МТ метаквотами изначально создавался как лохотрон, если не доходит, то я не дохтур)

Картинки я так понял мешают таким лохам как ты?  

 

 

 

Что то не похоже на реальные объемы, похоже на заявленные
 
Myth63:
это не просадка а зафиксенный убыток и это обусловленно не ожиданным решением снизить  процентную ставку.
на откате канадца закрывал ? )))))) (о ставке потом вспомнил)))) - да это лотереЯ - куда пойдёт на ставке. нет? фундамент рулит?)
 
Myth63:
идеия была создать опережающую систему торговли с определением уровней. что в принципе и получилось. я её месяца 2 обдумывал, 2 месяца тестил =) терь 2 месяца буду историю вбивать =)
  !!!
 
Ishim:
ты почему меня оскорбляешь в каждом посту? если да же и не с тобой общаюсь? (ты чо войны хочешь?) (пока не прекратятся оскорбления ничо с тобой обсуждать не буду!)

он к вам не равнодушен, видать это любовь

есть несколько факторов подтверждающих это

 
Alexey:

он к вам не равнодушен, видать это любовь

есть несколько факторов подтверждающих это

в евроПе пусть ищет )))))
 
Ishim:
в евроПе пусть ищет )))))
 
Ishim:
в евроПе пусть ищет )))))
у тебя же есть своя ветка, че ты тут сидишь где кроме алёши все тебя оскорбляют и тролят?
 
wild_hedgehog:
у тебя же есть своя ветка, че ты тут сидишь где кроме алёши все тебя оскорбляют и тролят?
а ты чо сюда пришол? я тут давно.... сначала мы были на 4ке ... потом сюда перебрались. (да троллей много...)
