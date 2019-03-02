FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 737
может проблема в том, что ты не торгуешь свои прогнозы о чём ты не однократно говорил??? из за этого народ и считает тебя .....
Ну начинай жонглировать скринами (((( (думаю не стоит с тобой переписываться, про троллей я уже озвучивал)
Правда глаза колит чтоли???
какие скрины ты о чём???? ауууууу
у меня всё открыто! (ну кроме мелких нюансов). А ваша правда? а где она? (где ссыль) (я думаю кроме оскорбления я ничего на флудо-форуме ни увижу((((, а хотел главу из теории выложить.... зачем, кому , что бы стать посмешищем)
а эта ссылка висела 2 месяца??? http://www. myfxbook.com/members/Myth63/weekchannel/1121362
пробел убери (уж не буду говорить где, догодаешся... хотя... после www. )
та ну это очень по скромному и поверхностно )
а эта ссылка висела 2 месяца??? http://www. myfxbook.com/members/Myth63/weekchannel/1121362
вот про эту фигню! знающие люди пишут - много графиков рисованных! сервис не внушает доверия! (мне конечно пофиг, а ты смотри соберёшь историю года за 3 а тебе скажут херня - время потеряешь!)
в основном пост-фактум (за исключением последнего фунта - угадал коррекцию), только вчера чел. на мой скрин сработал - и там будет + хоть и маленький, а твои россказни, что 2 года по ресторанам за счёт форекса, а пришёл сюда и не знаешь куда идёт, вообще даже пипсовки не рисуешь((((( - рассказы для детского сада! (не ну есть вариант Адын - возле кабака дали по кумполу - потеря памяти - тогда так и напиши). И чо на личности переходишь - нарисуй свой прогноз - покажи что ты не бла бла бла (как Миф вас зовёт).
Да я вообще то картинки в реальном времени почти каждый день выкладывал, для интрадейщиков-камикадзе, хотя лично мне они и нах нужны не были
Это вчерашние.
И говорил и буду говорить, что учитывается только реальный ПРОТОРГОВАННЫЙ объем, а не заявленный. Кто считает по другому пусть разглядывает черточки на графике МТ. МТ метаквотами изначально создавался как лохотрон, если не доходит, то я не дохтур)
Картинки я так понял мешают таким лохам как ты?
вот ты бревно...........