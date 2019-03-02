FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 737

Myth63:
может проблема в том, что ты не торгуешь свои прогнозы о чём ты не однократно говорил??? из за этого народ и считает тебя .....
та ну это очень по скромному и поверхностно )
Ishim:
Ну начинай жонглировать скринами (((( (думаю не стоит с тобой переписываться, про троллей я уже озвучивал)

Правда глаза колит чтоли??? 

какие скрины ты о чём???? ауууууу  

 
Myth63:
сейчас пипсую евру когда она в канале минимальным лотом - по своим прогнозам.  Мне зачем народ? мне интересно с трейдерами пообщаться - так сказать с коллегами. (в альпах 80% аферистов мартинщиков и крутые упёртые управы до полного слива как Артёмка(((()
 
Myth63:

у меня всё открыто! (ну кроме мелких нюансов). А ваша правда? а где она? (где ссыль) (я думаю кроме оскорбления я ничего на флудо-форуме ни увижу((((, а хотел главу из теории выложить.... зачем, кому , что бы стать посмешищем)
Ishim:
у меня всё открыто! (ну кроме мелких нюансов). А ваша правда? а где она? (где ссыль) (я думаю кроме оскорбления я ничего на флудо-форуме ни увижу((((, а хотел главу из теории выложить.... зачем, кому , что бы стать посмешищем)

а эта ссылка висела 2 месяца??? http://www. myfxbook.com/members/Myth63/weekchannel/1121362

пробел убери (уж не буду говорить где, догодаешся... хотя... после www. ) 

 
wild_hedgehog:
подробности - загрузят ваш не окрепший мозг ((((
 
Myth63:
а эта ссылка висела 2 месяца??? http://www. myfxbook.com/members/Myth63/weekchannel/1121362
вот про эту фигню! знающие люди пишут - много графиков рисованных! сервис не внушает доверия! (мне конечно пофиг, а ты смотри соберёшь историю года за 3 а тебе скажут херня - время потеряешь!)
Ishim:
вот про эту фигню! знающие люди пишут - много графиков рисованных! сервис не внушает доверия! (мне конечно пофиг, а ты смотри соберёшь историю года за 3 а тебе скажут херня - время потеряешь!)
вот ты бревно........... 
 
Ishim:
в основном пост-фактум (за исключением последнего фунта - угадал коррекцию), только вчера чел. на мой скрин сработал - и там будет + хоть и маленький, а твои россказни, что 2 года по ресторанам за счёт форекса, а пришёл сюда и не знаешь куда идёт, вообще даже пипсовки не рисуешь((((( - рассказы для детского сада! (не ну есть вариант Адын - возле кабака дали по кумполу - потеря памяти - тогда так и напиши). И чо на личности переходишь - нарисуй свой прогноз - покажи что ты не бла бла бла (как Миф вас зовёт).

Да я вообще то картинки в реальном времени почти каждый день выкладывал, для интрадейщиков-камикадзе, хотя лично мне они и нах нужны не были

 

 

Это вчерашние.

И говорил и буду говорить, что учитывается только реальный ПРОТОРГОВАННЫЙ  объем, а не заявленный. Кто считает по другому пусть разглядывает черточки на графике МТ. МТ метаквотами изначально создавался как лохотрон, если не доходит, то я не дохтур)

Картинки я так понял мешают таким лохам как ты?  

 

 

 

 
Myth63:
вот ты бревно........... 
положил в закладки - будем наблюдать, справку покажи? 
