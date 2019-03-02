FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 741
Дальше этих "жирных красный линий евро никуда не пойдет ..можно думаю неплохо поторговать от линий ... То есть время ,когда будут работать любые стратегии и на форуме будет много"шума",по поводу лучшей
Прикольная ситуация ...вероятно останется в тек диапазоне ..Но интерес вероятно к верхней линии ..
модераторы, а почему удалили моё сообщение (25 минут назад писал)? или не удобные вопросы тут не приемлемы ?
Спасибо !
приветик всем !
Наблюдай, рынок сегодняшний М1 EURUSD Объемы для EUR открытые, закрытые, Объемы для USD открытые, закрытые. Закрытые объемы помножь на контракт, получишь чистую прибыль, по каждой валюте.
вопрос по рисунку !
какой прогноз по Еврости ?
или если можно - о чём этот рисунок ? просто показать сколько каких свечек ?
или в этом что-то есть ?
Прогноз по Еврости у меня такой .
Перед наборов букв, заглядывайте в словарь русского языка, пожалуйста.
Спасибо !
а звёздочки можно ставить ? запикивать так )))
Спасибо !
Правильно говорите ..Я тоже рисунки выставлял тут ..Но интереса не увидел и перестал ..
Неблагодарная эта работа, из болта тянуть бегемота. :)
Доброго вечера ...Вот первое предположение по цене ...А сам я жду больше импульсное движение в два этапа