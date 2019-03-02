FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 741

Дальше этих "жирных красный линий  евро никуда не пойдет ..можно думаю неплохо поторговать от линий ... То есть время ,когда будут работать любые стратегии и на форуме будет много"шума",по поводу лучшей 

 Прикольная ситуация ...вероятно останется в тек диапазоне  ..Но интерес вероятно к верхней линии ..

 
приветик  всем !

модераторы,  а  почему  удалили моё сообщение (25 минут назад писал)?  или  не удобные вопросы тут не приемлемы ?

Спасибо !
 
Перед наборов букв, заглядывайте в словарь русского языка, пожалуйста.
 
Alexey:


Наблюдай, рынок сегодняшний М1 EURUSD Объемы для EUR открытые, закрытые,  Объемы для USD открытые, закрытые. Закрытые объемы помножь на контракт, получишь чистую прибыль, по каждой валюте.


вопрос  по  рисунку  !

какой прогноз по Еврости   ?

или  если можно  - о чём этот рисунок ? просто  показать сколько каких свечек ?
или в этом что-то  есть ?

Прогноз по Еврости   у меня  такой .

 
а звёздочки  можно  ставить ? запикивать  так  )))

Спасибо !
 
Да, можно. Три звёздочки = бан.
 
azfaraon:
Правильно говорите ..Я тоже рисунки выставлял тут ..Но интереса не увидел и перестал ..

Неблагодарная эта работа, из болта тянуть бегемота. :)

 
azfaraon:
Доброго вечера ...Вот первое предположение по цене ...А сам я жду  больше импульсное движение в два этапа 
 Самая главная фраза, "предположение по цене" Вы можете объяснить, почему вы ждете именно такого движения.
