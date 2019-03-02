FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 743

Новый комментарий
[Удален]  
Bicus:

Миф, браво!

Снимаю шляпу.  ))) 

за что? =) 

а ты её купил? =) 

[Удален]  
stranger:

 

Пальчиком показывать не буду, сам подумай где это самое "наименьшее сопротивление" .

сдаётся мне что мы на нерехай 1.72 идём =)
 
Myth63:

за что? =) 

а ты её купил? =) 

Нет, не купил. Я уже говорил, что если сам Баффет будет шептать мне советы - пошлю его нахрен. Не слушаю я никго, короче, не юзаю ни чьи сигналы.

Но ты, Миф, подтверждаешь надежды на то что форекс - это не лохотрон.  )))

 
Myth63:
сдаётся мне что мы на нерехай 1.72 идём =)
Что к 63 так точно, и точно не вниз. Но отроки строго "по рынку" и "по тренду")
 
Bicus:

Нет, не купил. Я уже говорил, что если сам Баффетбудет шептать мне советы - пошлю его нахрен. Не слушаю я никго, короче, не юзаю ни чьи сигналы.

Но ты, Миф, подтверждаешь надежды на то что форекс - это не лохотрон.  )))

Спот и программы только с графиками цены , типа мт, это и есть лохотрон.
[Удален]  
Bicus:

Но ты, Миф, подтверждаешь надежды на то что форекс - это не лохотрон.  )))

не понятно.... =)
 
stranger:
Илья, так ты все таки понял, что золото продано и в покупки лезть не надо? И чего было метаться по полю вместо того, чтобы держать продажи? Вот объясни - какой смысл был в этом, висяков наплодить?

на неделе продавали:


 

а лиловый неделю в карауле отстоял, пост не сдал...


 
Myth63:
не понятно.... =)

Очень давно за тобой наблюдаю. Как юннат за диковинной зверюшкой через луппу.   )))

И обнаружал следующее: котировки можно просчитать. Остался вопрос: как? Будем копать.... 

 
stranger:
Спот и программы только с графиками цены , типа мт, это и есть лохотрон.
Да нет. Здесь всё по чесноку: две кнопки, селл и бай.
1...736737738739740741742743744745746747748749750...2119
Новый комментарий