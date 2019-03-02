FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 743
Миф, браво!
Снимаю шляпу. )))
Пальчиком показывать не буду, сам подумай где это самое "наименьшее сопротивление" .
Нет, не купил. Я уже говорил, что если сам Баффет будет шептать мне советы - пошлю его нахрен. Не слушаю я никго, короче, не юзаю ни чьи сигналы.
Но ты, Миф, подтверждаешь надежды на то что форекс - это не лохотрон. )))
сдаётся мне что мы на нерехай 1.72 идём =)
Но ты, Миф, подтверждаешь надежды на то что форекс - это не лохотрон. )))
Илья, так ты все таки понял, что золото продано и в покупки лезть не надо? И чего было метаться по полю вместо того, чтобы держать продажи? Вот объясни - какой смысл был в этом, висяков наплодить?
на неделе продавали:
а лиловый неделю в карауле отстоял, пост не сдал...
не понятно.... =)
Очень давно за тобой наблюдаю. Как юннат за диковинной зверюшкой через луппу. )))
И обнаружал следующее: котировки можно просчитать. Остался вопрос: как? Будем копать....
Спот и программы только с графиками цены , типа мт, это и есть лохотрон.