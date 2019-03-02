FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 742

Новый комментарий
 
tuma88:

вопрос  по  рисунку  !

1) какой прогноз по Еврости   ?

2)или  если можно  - о чём этот рисунок ? просто  показать сколько каких свечек ?
или в этом что-то  есть ?

3)Прогноз по Еврости   у меня  такой .

1)Прогноз! Ожидание говорит, что будет рост, но прогноз говорит, что будет спад.

2)Там не свечки, там суммирование объемов и их соотношение друг к другу. Где хвосты, это отработанные объемы, а целые это объем, который рынку предстоит еще отработать.

3) Я знаю что он у вас такой, он у всех такой. Но не забывайте что торгуете вы против рынка, а рынок движется, по наименьшему сопротивлению.

[Удален]  
Сегодня хочу попросить прощенья –
И повод для этого нужный есть,
Сегодня – Прощенное воскресенье,
И я извиниться почту за честь.
Мы все совершаем порой ошибки,
И несправедливость порой вершим.
Простите меня вы теплом улыбки,
Тревоги рассеются пусть, как дым!
 
Myth63:
Сегодня хочу попросить прощенья –
И повод для этого нужный есть,
Сегодня – Прощенное воскресенье,
И я извиниться почту за честь.
Мы все совершаем порой ошибки,
И несправедливость порой вершим.
Простите меня вы теплом улыбки,
Тревоги рассеются пусть, как дым!

Ну, и я к тебе присоединюсь)

 

 
Alexey:

1)Прогноз! Ожидание говорит, что будет рост, но прогноз говорит, что будет спад.

2)Там не свечки, там суммирование объемов и их соотношение друг к другу. Где хвосты, это отработанные объемы, а целые это объем, который рынку предстоит еще отработать.

3) Я знаю что он у вас такой, он у всех такой. Но не забывайте что торгуете вы против рынка, а рынок движется, по наименьшему сопротивлению.

Красиво сказал, сам бы еще понял что говоришь.

 

Пальчиком показывать не буду, сам подумай где это самое "наименьшее сопротивление" .

 

Вот  оно как дело обстоит. А я думаю, чего это мне вчера весь день хамили, а сегодня извиняются.

Я тоже хочу попросить прошение, у всех кого драконил, тролил в этой ветке


 
Alexey:

Вот  оно как дело обстоит. А я думаю, чего это мне вчера весь день хамили, а сегодня извиняются.

Я тоже хочу попросить прошение, у всех кого драконил, тролил в этой ветке


Троллилка еще у тебя не выросла)
 
stranger:
Троллилка еще у тебя не выросла)
Так у меня другой профиль, 
[Удален]  
Alexey:
Так у меня другой профиль, 
дозатроливать =)
 
Илья, так ты все таки понял, что золото продано и в покупки лезть не надо? И чего было метаться по полю вместо того, чтобы держать продажи? Вот объясни - какой смысл был в этом, висяков наплодить?
 

Миф, браво!

Снимаю шляпу.  ))) 

1...735736737738739740741742743744745746747748749...2119
Новый комментарий