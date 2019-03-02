FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 742
вопрос по рисунку !
1) какой прогноз по Еврости ?
2)или если можно - о чём этот рисунок ? просто показать сколько каких свечек ?
или в этом что-то есть ?
3)Прогноз по Еврости у меня такой .
1)Прогноз! Ожидание говорит, что будет рост, но прогноз говорит, что будет спад.
2)Там не свечки, там суммирование объемов и их соотношение друг к другу. Где хвосты, это отработанные объемы, а целые это объем, который рынку предстоит еще отработать.
3) Я знаю что он у вас такой, он у всех такой. Но не забывайте что торгуете вы против рынка, а рынок движется, по наименьшему сопротивлению.
И повод для этого нужный есть,
Сегодня – Прощенное воскресенье,
И я извиниться почту за честь.
Мы все совершаем порой ошибки,
И несправедливость порой вершим.
Простите меня вы теплом улыбки,
Тревоги рассеются пусть, как дым!
Ну, и я к тебе присоединюсь)
Красиво сказал, сам бы еще понял что говоришь.
Пальчиком показывать не буду, сам подумай где это самое "наименьшее сопротивление" .
Вот оно как дело обстоит. А я думаю, чего это мне вчера весь день хамили, а сегодня извиняются.
Я тоже хочу попросить прошение, у всех кого драконил, тролил в этой ветке
Троллилка еще у тебя не выросла)
Так у меня другой профиль,
Миф, браво!
Снимаю шляпу. )))