FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 740
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а ты чо сюда пришол? я тут давно.... сначала мы были на 4ке ... потом сюда перебрались. (да троллей много...)
я пришел послушать людей у которых получается торговать в плюс и которые видят рынок сегодняшний
я пришел послушать людей у которых получается торговать в плюс и которые видят рынок сегодняшний
я пришел послушать людей у которых получается торговать в плюс и которые видят рынок сегодняшний
Наблюдай, рынок сегодняшний М1 EURUSD Объемы для EUR открытые, закрытые, Объемы для USD открытые, закрытые. Закрытые объемы помножь на контракт, получишь чистую прибыль, по каждой валюте.
Прочитал два последних дня... Наконец-то вышли из режима - САМ ДУРАК- (правда не совсем) , и попытались что-то прояснить о понимании движения цены. Но, (естественно) куркуя для себя самое главное. Точнее всех выразился Миф, типа- "цена стремится к равновесию", я бы уточнил, что участники рынка (спокойного, не катастрофического) толкают цену к равновесию, потому как цена - суть бездуховна, и стремиться к чему-либо не могёт. Кстати, насчет рынка катастрофического - он тоже прогнозируем, правда с малой точностью. Мало идеалистов верующих в бесконечный рост бакса, и чем выше он заберется, тем стремительнее будет его падение. Весь вопрос когда? В смысле когда мир найдет способ спрыгнуть с долларовой иглы.
Простите за менторский тон, просто хотелось чё-нить трёкнуть)))). С наступающим мужеским празденством!!!!
Смотрел на штаты с разных сторон! Пришел к выводу, что они сами себе должны что ли?
А у кого конкретно получается ? (а у тебя разве не получается 2 года в + торговал!, а тут только разовые скрины - так что тебе и рассказывать)
в отличии от тебя -рынок меняется, во вторых я на инвестора работал и это .как оказалось очень большая разница психологически.
то что ты не слышишь полезной информации кроме агро я давно понял и слушать тут есть что и есть кого но точно не тебя с алёшей
в отличии от тебя -рынок меняется, во вторых я на инвестора работал и это .как оказалось очень большая разница психологически.
то что ты не слышишь полезной информации кроме агро я давно понял и слушать тут есть что и есть кого но точно не тебя с алёшей
Правильно говорите ..Я тоже рисунки выставлял тут ..Но интереса не увидел и перестал ..
в отличии от тебя -рынок меняется, во вторых я на инвестора работал и это .как оказалось очень большая разница психологически.
то что ты не слышишь полезной информации кроме агро я давно понял и слушать тут есть что и есть кого но точно не тебя с алёшей
Не буду с тобой спорить но у тебя всё наоборот , и рынок не меняется какой был такой и остаётся.
доп. может и есть проблемы - рвёсся на личности перейти .
Правильно говорите ..Я тоже рисунки выставлял тут ..Но интереса не увидел и перестал ..