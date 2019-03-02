FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 72
Для меня это кармическая пара ))) А вот на евре уже 1000% )))
Епт, 1000, я тут думаю 60 с 15 декабря гуд, а он -1000)))
у него клавиатура трейдерская, к каждой цифре три нуля автоматом дописывает...
меньше 1000 процентов не получится, так сказать - минимум... :-)))
Я не удивляюсь особо, машинка там хорошая, понаблюдал)
каким образом?
Профессор скрины со входами и сигналами выкладывал, я что, слепой?)))
Или математику начальных классов церковно-приходской школы не знаю?)
Update
так МТ может и калькулятор потянуть ))) ( "3D" же не надо... )
вообще ничего делать не хочет
NetCallV это общий уровень всех колов по обьемам, что-то наподобие безубытка , ну и т.д
посмотрим до конца месяца статистику, может быть еще что в голову взбредет