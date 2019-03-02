FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 72

artikul:
Для меня это кармическая пара ))) А вот на евре уже 1000% )))
Епт, 1000, я тут думаю 60 с 15 декабря гуд, а он -1000)))
 
stranger:
   у него клавиатура трейдерская,  к каждой цифре три нуля автоматом дописывает...

   меньше 1000 процентов не получится, так сказать - минимум... :-))) 

 
zoritch:

Я не удивляюсь  особо, машинка там хорошая, понаблюдал)
stranger:
Я не удивляюсь  особо, машинка там хорошая, понаблюдал)
каким образом?
 
_new-rena:
Профессор скрины со входами и сигналами выкладывал, я что, слепой?)))

Или математику начальных классов церковно-приходской школы не знаю?) 

stranger:

так МТ может и калькулятор потянуть ))) ( "3D" же не надо... )
_new-rena:
Ты грааль для народа делай, а то приходят в белых штанах и ругаются))))
 
pako:
вообще ничего делать не хочет
Да вижу, шарится)))
 
pako:

NetCallV это общий уровень всех колов по обьемам, что-то наподобие безубытка , ну и т.д

посмотрим до конца месяца статистику, может быть еще что в голову взбредет 

Мне всбрело, завтра расскажу.
