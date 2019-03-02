FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 75

_new-rena:
ню-ню... поизучай... я уже хапнул счастья
Не ))) Я не такой, я его в отстой на полгода, потом грааль сделаю )))
по фунту соотношение 200 на 500 =) посмотрим
 
Учиться тебе надо да не у кого, ОН всегда сначала делал грааль, а потом получался отстой...
 
прогнозирую ^ -)

 
stranger:

Тренд по фунту медвежачий это без сомнений, но Илья с Мифом ему занимают постоянно, он им должен, ну, и меня присадили)))

Кстати, Илья на 4-ке лесорубом стал) 

а какой по Еврости ? вниз  или  пытается вверх  ?
 
tuma88:
а какой по Еврости ? вниз  или  пытается вверх  ?

Как бы вам сказать то... Она меня вообще мало интересует.

Спасибо))) 

 
Myth63:


склоняюсь к ухтышке в эту зону с отстрелом скажем фигур на 3-5 для начала 

а по Еврочке ухтышка (скажем так  , на 1,1670) не  ожидается?
 
stranger:

Если успеете его заметить)))

Старый мудрый Айдлер сказал, что мы здесь орем( 

Да.
и сказал , если продолжите орать - Еврочка  будет падать  :-)
Поэтому  я ....временно выключусь.
Прогноз озвучил постами назад.
Спасибо !
 
pako:

Update

 

А с накоплением есть  вариант ? или    в архив пишется ?
сумма объёма по страйкам и  + сделать значимость страйка ( в экзеле) вчера файл кидал сюда.(это чисто эксперимент).
Спасибо !
 
tuma88:
а по Еврочке ухтышка (скажем так  , на 1,1670) не  ожидается?
Еврочка в чистом поле, тупой стояк как в перпубертатном возрасте ))) По фунту свободный медвежий радикал - чистые продажи )))
