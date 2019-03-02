FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 75
ню-ню... поизучай... я уже хапнул счастья
Не ))) Я не такой, я его в отстой на полгода, потом грааль сделаю )))
Тренд по фунту медвежачий это без сомнений, но Илья с Мифом ему занимают постоянно, он им должен, ну, и меня присадили)))
Кстати, Илья на 4-ке лесорубом стал)
а какой по Еврости ? вниз или пытается вверх ?
Как бы вам сказать то... Она меня вообще мало интересует.
Спасибо)))
склоняюсь к ухтышке в эту зону с отстрелом скажем фигур на 3-5 для начала
Если успеете его заметить)))
Старый мудрый Айдлер сказал, что мы здесь орем(
и сказал , если продолжите орать - Еврочка будет падать :-)
Поэтому я ....временно выключусь.
Прогноз озвучил постами назад.
Спасибо !
Update
сумма объёма по страйкам и + сделать значимость страйка ( в экзеле) вчера файл кидал сюда.(это чисто эксперимент).
Спасибо !
а по Еврочке ухтышка (скажем так , на 1,1670) не ожидается?