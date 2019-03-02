FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 65

Spekul:
так по 1,50 еще дешевле будет, вот там и прикупим))
Скажи, о мудрейший из отроков, как ты научился видеть будущее? )))
 
pako:

Update

2015.01.06 12:42:24.787 zero divide in 'dataV1.mq4' (68,56)



 
costy_:

Так надо )))
 
artikul:
Скажи, о мудрейший из отроков, как ты научился видеть будущее? )))

цифра понравилась, 1,50, круглая

а в четверг думаю селл по фунту крыть, там и посмотрим что к чему

 
Эти отроки такие, я думаю 15150 дали бы, а у них уже и 50 запросто)))

 
поделю на нуль ;)).
 
costy_:
поделю на нуль ;)).

Костя, так нагляднее, и не надо Н4, викли и т.д.)))

 

 

Тренд по фунту медвежачий это без сомнений, но Илья с Мифом ему занимают постоянно, он им должен, ну, и меня присадили)))

Кстати, Илья на 4-ке лесорубом стал) 

 
stranger:

Костя, так нагляднее, и не надо Н4, викли и т.д.)))

 

каждому своё, 92 уже было.

не хочется с баксика спрыгивать.

и картинка...день...

 

 
costy_:

каждому своё, 92 уже было.

не хочется с баксика спрыгивать.

и картинка...день...

В горах хай 91.78.
