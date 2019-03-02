FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 65
так по 1,50 еще дешевле будет, вот там и прикупим))
Update
2015.01.06 12:42:24.787 zero divide in 'dataV1.mq4' (68,56)
Скажи, о мудрейший из отроков, как ты научился видеть будущее? )))
цифра понравилась, 1,50, круглая
а в четверг думаю селл по фунту крыть, там и посмотрим что к чему
Эти отроки такие, я думаю 15150 дали бы, а у них уже и 50 запросто)))
Так надо )))
поделю на нуль ;)).
Костя, так нагляднее, и не надо Н4, викли и т.д.)))
Тренд по фунту медвежачий это без сомнений, но Илья с Мифом ему занимают постоянно, он им должен, ну, и меня присадили)))
Кстати, Илья на 4-ке лесорубом стал)
каждому своё, 92 уже было.
не хочется с баксика спрыгивать.
и картинка...день...
