FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 78
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У индексов откат (эсэндпи, диджей, эск)
Стратег металлы забили дальше падать, остальные прощупывают дно. Кто хотел, склады забил по самое нехочу.
Шас кукл порезвиться, гэп закроют, там посмотрим.
Дорогой бакс - палка о двух концах, Штаты теряют на экспорте.
Что касаемо паритета. Евру свободно пустили в зону риска, а до конца 7-летнего цикла ещё полгода. ХЗ, что они там порешают. Верить не верю, но не исключаю.
ps индекс бакса
Возможно
Евро гудбай, пора домой...
http://top.rbc.ru/economics/07/01/2015/54ac8c389a7947ea4300fe4c
Нефть 50 ровно.
А Тума, он пьет или курит?)))))
Я делаю так:
.....................
При этом, допускается максимальная просадка более 50-80%%, если она удовлетворяет вышеуказанным требованиям. С просадкой менее 20% на форексе не заработаете - только слив.
Во как надо =)))
https://www.mql5.com/ru/forum/38882
Во как надо =)))
https://www.mql5.com/ru/forum/38882
Моя плакаль, что здесь за шабаш ночью был?)))
Ночью... Новый год же :-)
Возможно
Евро гудбай, пора домой...
http://top.rbc.ru/economics/07/01/2015/54ac8c389a7947ea4300fe4c
Да фиолетово всем на эту Грецию, балласт с возу. Получат очередной кредит уже в баксах, никто их из долгов всё равно не выпустит. А со своим ВВП они в ЕС что слону печенька.
Вон, из Прибалтики кто то там собирается евро ввести, 0 на 0 поделят и ладушки.
Если до 1.15 дойдут - следующая цель 0.9.
После праздников надо бы глянуть поподробней.
Ночью... Новый год же :-)
Да фиолетово всем на эту Грецию, балласт с возу. Получат очередной кредит уже в баксах, никто их из долгов всё равно не выпустит. А со своим ВВП они в ЕС что слону печенька.
Вон, из Прибалтики кто то там собирается евро ввести, 0 на 0 поделят и ладушки.
Если до 1.15 дойдут - следующая цель 0.9.
После праздников надо бы глянуть поподробней.
0.9 это цель год на 17-18-й.
Ок. Можно и за 17-18. Хороший тост.
Только там вторая половина 60-летнего цикла. Вро де бы. Даты не помню. То,бишь, ежли с 2008 новый виток идёт, то евра ниже 1-цы как бы не должна падать.
Я новое правило в геоэкономике вывел.
0 разделить на 0 = 0.0
:-)))