FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 78

Моя плакаль, что здесь за шабаш ночью был?)))
У индексов откат (эсэндпи, диджей, эск)

Стратег металлы забили дальше падать, остальные прощупывают дно. Кто хотел, склады забил по самое нехочу.

Шас кукл порезвиться, гэп закроют, там посмотрим.

Дорогой бакс - палка о двух концах, Штаты теряют на экспорте.

Что касаемо паритета. Евру свободно пустили в зону риска, а до конца 7-летнего цикла ещё полгода. ХЗ, что они там порешают. Верить не верю, но не исключаю.

ps индекс бакса



Возможно

Евро гудбай, пора домой...

СМИ узнали о подготовке Германии к возможному выходу Греции из еврозоны
Германия готовит резервные планы действий на случай возможного выхода Греции из еврозоны. Об этом в среду пишет Bild со ссылкой на неназванные правительственные источники. Одним из опасений немецкого правительства является возможный банковский крах. Собеседники издания рассказали, что правительство Германии прорабатывает сценарии на случай...
 

Нефть 50 ровно.

А Тума, он пьет или курит?))))) 

Я делаю так:

.....................

При этом, допускается максимальная просадка более 50-80%%, если она удовлетворяет вышеуказанным требованиям. С просадкой менее 20% на форексе не заработаете - только слив.

Во как надо =)))

Какую просадку вы считаете допустимой ?
Для своей торговли и для выбора советника. - - Категория: эксперты форекс, торговые роботы и советники
 
Во как надо =)))

Это Юсуф ходжа погорячился, такую просадку можно однажды просто не пережить)))
 
Моя плакаль, что здесь за шабаш ночью был?)))

Ночью... Новый год же :-)

Возможно

Евро гудбай, пора домой...

Да фиолетово всем на эту Грецию, балласт с возу. Получат очередной кредит уже в баксах, никто их из долгов всё равно не выпустит. А со своим ВВП они в ЕС что слону печенька.

Вон, из Прибалтики кто то там собирается евро ввести, 0 на 0 поделят и ладушки.


Если до 1.15 дойдут - следующая цель 0.9.

После праздников надо бы глянуть поподробней.

 
А привидение Дед Мороз не забрал? Забыл, старый... хех.
 
Ночью... Новый год же :-)

Да фиолетово всем на эту Грецию, балласт с возу. Получат очередной кредит уже в баксах, никто их из долгов всё равно не выпустит. А со своим ВВП они в ЕС что слону печенька.

Вон, из Прибалтики кто то там собирается евро ввести, 0 на 0 поделят и ладушки.


Если до 1.15 дойдут - следующая цель 0.9.

После праздников надо бы глянуть поподробней.

0.9 это цель год на 17-18-й.
 
0.9 это цель год на 17-18-й.

Ок. Можно и за 17-18. Хороший тост.

Только там вторая половина 60-летнего цикла. Вро де бы. Даты не помню. То,бишь, ежли с 2008 новый виток идёт, то евра ниже 1-цы как бы не  должна падать.

Я новое правило в геоэкономике вывел.

0 разделить на 0 = 0.0

:-)))

