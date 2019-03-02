FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 33

stranger:
Не ставил я пароль.

замаялся ужо смотреть. посмотрел всю инфу кроме djvu. пересмотрел кучу "левых" и неверных формул. Теперь рою уже в интернете.

Вот Стренж, не проще прямо ответить - что обозначают эти буквы? (не хочу я читать бред)

итак, как и обещал, кто торгует фунтом могут проверить свои сделки по недельномц каналу с февраля 13 года. =) 

упс=) а как тут прицеплять фаил? =) (упс увидел)

GBP_2week_channelv.tpl  27 kb
Myth63:

когда создаешь коммент или чо та еще нажимай ссылку "прикрепить файл"...

я нашел ответ на этот вопрос, но меня интересует что означает буква "s". можешь подсказать?

 
Mолодец, садись, 5)))

stranger:

...

Не понял, а ссылка чего прилепилась?  

Форум тебя с ней уже ассоциирует. )))
если бы я знал , как это курить, я бы наверно плакал от счастья

 

 

 
 Великих, всегда понять тяжело! ) Интересная история... Для  кого-то урок
вруби н1 и полистай (есть мысля что разворот по фунту через полторы недели=)
 
Есть мысли что после экспирации.

Думаю листание н1 не поможет ему нарисовать такой прямоугольник, у меня он получается если я правильно понял о чем ты 5438-5241, но это не правильно. 5526-5118, так лучше)

полистал на H1, и что там можно понять?

Квадрат Малевича для одних шедевр, а для других

 

Чёрный квадрат — самая известная работа Казимира Малевича, созданная в 1915 году. Представляет собой полотно размером 79,5 на 79,5 сантиметров, на котором изображён чёрный квадрат на белом фоне. 

