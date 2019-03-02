FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не ставил я пароль.
замаялся ужо смотреть. посмотрел всю инфу кроме djvu. пересмотрел кучу "левых" и неверных формул. Теперь рою уже в интернете.
Вот Стренж, не проще прямо ответить - что обозначают эти буквы? (не хочу я читать бред)
итак, как и обещал, кто торгует фунтом могут проверить свои сделки по недельномц каналу с февраля 13 года. =)
упс=) а как тут прицеплять фаил? =) (упс увидел)
итак, как и обещал, кто торгует фунтом могут проверить свои сделки по недельномц каналу с февраля 13 года. =)
упс=) а как тут прицеплять фаил? =)
когда создаешь коммент или чо та еще нажимай ссылку "прикрепить файл"...
я нашел ответ на этот вопрос, но меня интересует что означает буква "s". можешь подсказать?
итак, как и обещал, кто торгует фунтом могут проверить свои сделки по недельномц каналу с февраля 13 года. =)
упс=) а как тут прицеплять фаил? =) (упс увидел)
Mолодец, садись, 5)))
Не понял, а ссылка чего прилепилась?
...
Не понял, а ссылка чего прилепилась?
итак, как и обещал, кто торгует фунтом могут проверить свои сделки по недельномц каналу с февраля 13 года. =)
упс=) а как тут прицеплять фаил? =) (упс увидел)
если бы я знал , как это курить, я бы наверно плакал от счастья
если бы я знал , как это курить, я бы наверно плакал от счастья
если бы я знал , как это курить, я бы наверно плакал от счастья
вруби н1 и полистай (есть мысля что разворот по фунту через полторы недели=)
Есть мысли что после экспирации.
Думаю листание н1 не поможет ему нарисовать такой прямоугольник, у меня он получается если я правильно понял о чем ты 5438-5241, но это не правильно. 5526-5118, так лучше)
вруби н1 и полистай (есть мысля что разворот по фунту через полторы недели=)
полистал на H1, и что там можно понять?
Квадрат Малевича для одних шедевр, а для других
Чёрный квадрат — самая известная работа Казимира Малевича, созданная в 1915 году. Представляет собой полотно размером 79,5 на 79,5 сантиметров, на котором изображён чёрный квадрат на белом фоне.