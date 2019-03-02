FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 74
Я же сказал "теоретически" )))
Да, Учитель и слов то таких не знал, он объяснял все на пальцах)))
Вернее объяснял ОН хорошо, а пальцем только направление показывал.... куда идти...
Даже по когнитивному дельта-осцилятору НМА - здесь наилучшая точка входа ))) Да-с )))
а как же с радикалами быть?
Это пока опытный образец ))) Показывает хорошие входы, а в какую сторону не показывает )))
как говорится - на пальцах...
для полной ясТности - НМА - нематериальные активы, надеюсь ?
Миф, вот что получилось.
Стрелочки)))
ну вот, посмотрим время покажет. ты бы лучше поверх моих рисовал
Да прям по параболику можно и ордера выставлять и стопы ))) Если сделать мультивалютник и натравить эдак пар на 30, то можно хорошее бабло рубить, потому что на 1 убыток будет десяток профитов с пары )))