stranger:

Эти отроки такие, я думаю 15150 дали бы, а у них уже и 50 запросто)))

Я так понимаю вы с Мифом в покупках по фунту?
 
Spekul:
Я так понимаю вы с Мифом в покупках по фунту?
Я да.
stranger:
Ну, я, например, не знаю, думаю, что к 5550-57 ему надо, должен он мне, вот и скупаю без фанатизма, если не прав, то закрою убытки или около нуля)

а мой грааль, абсолютно без анализа СМЕ и вообще без анализа котировки пока так (вообще без денег торгует):


вот подкину ему инфы, так по другому запоёт, ну я надеюсь...

))))

6540 и 6902 это долговые уровни
 
Spekul:
прилежно указывай своим радикалам что делать, а то разбегуться последние
Вы интернационалист-индивидуалист или анархист-антитеррорист? )))
 
stranger:
А этот в белых штанах с дедом морозом откуда взялся, с кнопки?)
Обычный интернет-побирушка )))
Может Оанду кто разберет на "запчасти" ?

Вот открытые позиции

http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/ru/analysis/forex-order-book

Вот статистика как они ловят лосей

http://forexmagnates.com/exclusive-q1-2014-us-forex-profitability-report-fewer-traders-more-profits/

Если изментить лосей на профит, то вполне нормальный "грааль", к которому может и пригодятся текущие разработки по фьючерсам.


stranger:
Я да.
так это я твои баи продаю?))
71+Spekul:
так это я твои баи продаю?))
и мои =) но мне проще=) я в долгосрок набираю =) пока всего 2 ордера на 5330 и 5190 будет ещё 4 ордера со стопом на 1.40 или ниже . пока всего 2% просадка от профита с 71+ при достижении 50% убытка по профитной зоне будем думать=) сейчас ваще просто от уровней баю =)
 
artikul:
Обычный интернет-побирушка )))

Новая каста?)))

Myth63:
и мои =) но мне проще=) я в долгосрок набираю =) пока всего 2 ордера на 5330 и 5190 будет ещё 4 ордера со стопом на 1.40 или ниже . пока всего 2% просадка от профита с 71+ при достижении 50% убытка по профитной зоне будем думать=) сейчас ваще просто от уровней баю =)

Что то в долгосрок баев я пока не вижу, но фиги 4 можно срубить) 

