FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 68
Эти отроки такие, я думаю 15150 дали бы, а у них уже и 50 запросто)))
Я так понимаю вы с Мифом в покупках по фунту?
Ну, я, например, не знаю, думаю, что к 5550-57 ему надо, должен он мне, вот и скупаю без фанатизма, если не прав, то закрою убытки или около нуля)
а мой грааль, абсолютно без анализа СМЕ и вообще без анализа котировки пока так (вообще без денег торгует):
вот подкину ему инфы, так по другому запоёт, ну я надеюсь...
))))
прилежно указывай своим радикалам что делать, а то разбегуться последние
А этот в белых штанах с дедом морозом откуда взялся, с кнопки?)
Может Оанду кто разберет на "запчасти" ?
Вот открытые позиции
http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/ru/analysis/forex-order-book
Вот статистика как они ловят лосей
http://forexmagnates.com/exclusive-q1-2014-us-forex-profitability-report-fewer-traders-more-profits/
Если изментить лосей на профит, то вполне нормальный "грааль", к которому может и пригодятся текущие разработки по фьючерсам.
Я да.
так это я твои баи продаю?))
Обычный интернет-побирушка )))
Новая каста?)))
и мои =) но мне проще=) я в долгосрок набираю =) пока всего 2 ордера на 5330 и 5190 будет ещё 4 ордера со стопом на 1.40 или ниже . пока всего 2% просадка от профита с 71+ при достижении 50% убытка по профитной зоне будем думать=) сейчас ваще просто от уровней баю =)
Что то в долгосрок баев я пока не вижу, но фиги 4 можно срубить)